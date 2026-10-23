नई 7-सीटर ला रही है MARUTI... टेस्टिंग में फिर आई नजर, क्या है कंपनी का प्लान

मारुति एक नई 7-सीटर कार पर काम कर रही है. हाल में ही मारुति सुजुकी की इस कार को स्पॉट किया गया है. ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंपनी की अपकमिंग 7-सीटर को देखा गया है. माना जा रहा है कि कंपनी एक इलेक्ट्रिक 7-सीटर एमपीवी ला रही है. एमपीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा का दबदबा है.

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हालांकि, दूसरी कंपनियों ने इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है. मारुति 7-सीटर वाले स्पेस में पीछे नहीं रहना चाहती है, जिसकी तैयारी कंपनी ने शुरू कर दी है. लेटेस्ट स्पाई शॉट में कार के फ्रंट, साइड और इंटीरियर की कुछ झलक देखने को मिली हैं.

चल रही है कार की टेस्टिंग

चूंकि स्पाई शॉट्स में कार का एग्जॉस्ट पाइप नहीं दिख रहा है, जो इसके इलेक्ट्रिक होने की ओर इशारा कर रहा है. इसके अलावा कार में अंडर फ्लोर बैटरी के संकेत और हाई-वोल्टेज केबल देखने को मिल रहे हैं. इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी को कंपनी इंटरनली वाईएमसी (Maruti YMC) कोडनेम से बुला रही है.

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ये मारुति की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार होगी. मारुति सुजुकी की इस कार के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. कार का लुक थोड़ा एसयूवी जैसा है. अपकमिंग मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन कुछ हद तक ई-विटारा से प्रेरित नजर आ रहा है. संभव है कि कंपनी इस कार के लिए भी हार्टेक-ई/27 पीएल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हो.

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क्या होगा कार में खास?

इस प्लेटफॉर्म पर ही ई-विटारा को तैयार किया गया है. कंपनी इस कार को अगले साल लॉन्च कर सकती है. वैसे आधिकारिक रूप से मारुति सुजुकी ने इस कार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. कार का रियर डिजाइन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में देखने को मिला है. इसमें एंड-टू-एंड कनेक्टेड टेल लाइट के साथ आती है.

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कंपनी इस को नेक्सा शोरूम के जरिए लॉन्च कर सकती है. कार में 18 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं. कार में ऑल एलईडी लाइटिंग, बॉडी क्लैडिंग और दूसरे एक्सटीरियर फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा कार में एडास, टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे फीचर्स भी मिलेंगे. ये 61kWh की बैटरी और 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ लॉन्च हो सकती है.

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