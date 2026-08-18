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28KM का माइलेज, विदेश में इस MARUTI की बंपर डिमांड... 2 लाख के पार हुआ एक्सपोर्ट

भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कारें बेचती है. ब्रांड ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत में बनी कारें बेच रही है. इस क्रम में फ्रॉन्क्स का एक्सपोर्ट 2 लाख यूनिट्स पार कर चुका है. फ्रॉन्क्स 2 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट तक सबसे तेजी से पहुंचने वाली कार बन गई है. बीती तिमाही में फ्रॉन्क्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार रही है.

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Maruti Fronx पेट्रोल इंजन के साथ CNG वेरिएंट में भी आती है. Photo: Globalsuzuki.com
Maruti Fronx पेट्रोल इंजन के साथ CNG वेरिएंट में भी आती है. Photo: Globalsuzuki.com

मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचती है. मारुति सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट के लिए भी कई कारें बनाती है. ऐसी ही एक कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स (Maruti Suzuki Fronx) है, जो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है. इस कार की 2 लाख यूनिट्स को भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया जा चुका है. 

इस आंकड़े तक यानी 2 लाख एक्सपोर्ट तक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सबसे तेजी से पहुंची है. कॉम्पैक्ट एसयूवी को यहां तक पहुंचने में 38 महीनों का वक्त लगा है. फ्रॉन्क्स का एक्सपोर्ट जून 2023 में शुरू हुआ. फिलहाल इस मेड इन इंडिया एसयूवी को 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है. मारुति इस कार की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के हंसलपुर प्लांट में करती है. 

फ्रॉन्क्स की 1 लाख यूनिट्स शुरुआत 25 महीने में एक्सपोर्ट हुई थीं. वहीं दूसरी एक लाख यानी 1 लाख से 2 लाख यूनिट्स के एक्सपोर्ट तक पहुंच में कंपनी को सिर्फ 13 महीनों का वक्त लगा है. ये दिखाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कार की मांग बढ़ रही है. वहीं जापान इस कार का एक बड़ा एक्सपोर्टर है. 

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विदेश में बंपर डिमांड

मारुति सुजुकी का कहना है कि वित्तवर्ष 2024-25 में फ्रॉन्क्स भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली पैसेंजर कार है. भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कारों में फ्रॉन्क्स सबसे ऊपर है. 2026 की दूसरी तिमाही में फ्रॉन्क्स की 23,803 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई हैं.

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वित्तवर्ष 2026 में एक्सपोर्ट की बात करें, तो मारुति सबसे बड़ी प्लेयर है. कंपनी ने भारत से 4,43,825 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं. वहीं हुंडई ने 1,90,125 यूनिट्स, निसान ने 82,408 यूनिट्स, फॉक्सवैगन ने 40,143 यूनिट्स और टोयोटा ने 38,974 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं. भारतीय बाजार में भी मारुति की इस कार जलवा है. 

जुलाई 2026 में फ्रॉन्क्स की 19,473 यूनिट्स भारत में बिकी हैं. पिछले साल जुलाई में मारुति ने इस कार की 12,872 यूनिट्स को बेचा था. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल 51 फीसदी बढ़ी है. जून 2026 में मारुति फ्रॉन्क्स की 13,135 यूनिट्स बिकी थी. 

यह भी पढ़ें: 30KM का माइलेज, 20 लाख से ज्यादा हुई सेल... अब नए अवतार में आ रही है ये MARUTI

कीमत और माइलेज

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भारत में मल्टीपल फ्यूल ऑप्शन के साथ आती है. इसमें पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड और सीएनजी का विकल्प मिलता है. भारत में फ्रॉन्क्स की कीमत 6.85 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 11.98 लाख रुपये तक जाती है. 

सीएनजी में इस कार का माइलेज 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है. वहीं स्मार्ट हाइब्रिड में कार 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर का और पेट्रोल वेरिएंट में 21.79 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज ऑफर करती है.

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