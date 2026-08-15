scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

26KM का माइलेज और 6 एयरबैग की सेफ्टी, 31 दिनों में 13,896 ने खरीदी ये MARUTI

मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती हैं. जुलाई में मारुति सुजुकी ने 1.96 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. वहीं मारुति सुजुकी डिजायर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. हालांकि, मारुति के पास एक ऐसी गाड़ी है, जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है. जुलाई में इसकी 13 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं.

Advertisement
X
Maruti Suzuki ने जुलाई में 1.96 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. (Photo: marutisuzuki.com)
Maruti Suzuki ने जुलाई में 1.96 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. (Photo: marutisuzuki.com)

मारुति सुजुकी भारतीय बाजार की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है. जुलाई मारुति सुजुकी के लिए एक शानदार महीना रहा है. बड़ा पोर्टफोलियो होने की वजह से मारुति सुजुकी को भारतीय बाजार में दूसरी कंपनियों के मुकाबले लीड मिलती है. कंपनी हैचबैक, एसयूवी, एमपीवी, सेडान और वैन सभी कैटेगरी की गाड़ियां बेचती हैं. 

जुलाई की बात करें, तो मारुति सुजुकी ने 1,96,203 कारें बेची हैं. पिछले साल की जुलाई के मुकाबले इस साल मारुति ने 42 फीसदी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. जुलाई 2025 में मारुति सुजुकी ने 1,37,776 गाड़ियां बेची हैं. वहीं जून 2026 की बात करें, तो कंपनी ने 1,47,187 यूनिट्स बेची थीं. यानी मंथली ग्रोथ 33 फीसदी की है. 

कंपनी की सेल्स में अचानक आई ग्रोथ की एक बड़ी वजह त्योहारी सीजन का आना है. त्योहारी सीजन से पहले डीलर इन्वेंटरी इकट्ठा कर रहे हैं. खैर अब आते हैं उस गाड़ी की कहानी पर है, जिसका मार्केट में कोई विकल्प नहीं है. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी इको की, जो एक वैन है. 

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki
1 रुपये में चलेगी 1KM, 7 लोगों के बैठने की जगह, आ रही नई Maruti
Maruti Suzuki Alto K10
6 एयरबैग, 3.69 लाख कीमत, 112% बढ़ी इस Maruti कार की सेल
Maruti Suzuki Brezza facelift
Nexon-Punch कोई नहीं है टक्कर में, 15 लाख ने खरीदी ये SUV
Maruti Suzuki Baleno Facelift
30KM माइलेज, 20 लाख पार सेल, नए अवतार में आ रही है ये MARUTI
JSW MG Hector Hawk
मारुति जैसा माइलेज, महिंद्रा जैसी पावर, आ रही 7-सीटर SUV

कोई नहीं है टक्कर देने वाला

मार्केट में इस कार का सीधा मुकाबला नहीं है. किसी भी दूसरे ऑटोमेकर के पास मारुति इको का विकल्प नहीं है. जुलाई में मारुति सुजुकी ने इस वैन की 13,896 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल जुलाई में इसकी 12,341 यूनिट्स बिकी थीं. यानी वैन की सेल्स में 13 फीसदी की ग्रोथ है. जबकि जून के मुकाबले 36 फीसदी ग्रोथ है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 30KM का माइलेज, 20 लाख से ज्यादा हुई सेल... अब नए अवतार में आ रही है ये MARUTI

क्या है मारुति सुजुकी इको में खास? 

इको भारत की एक पॉपुलर वैन है, जो 5.23 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर आती है. ये वैन 5 सीटर और 6 सीटर ऑप्शन में आती है. इसे पेट्रोल के साथ सीएनजी अवतार में भी खरीदा जा सकता है. ये कार ऐम्बुलेंस अवतार में भी आती है, जिसकी कीमत 6.39 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें: Maruti जैसा माइलेज, Mahindra जैसी पावर, MG ला रही खास 7-सीटर SUV

वैन के सीएनजी अवतार की कीमत 6.40 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. मारुति सुजुकी इको में 1.2 लीटर का के-सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलता है. ये इंजन 80 बीएचपी की पावर और 104 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये वैन पेट्रोल वेरिएंट में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है. 

वहीं सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 26.78 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. इस वैन में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा एबीएस और ईबीडी के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है. इको को मल्टीपल कलर ऑप्शन में खरीद जा सकता है. इसमें स्टाइलिश क्लियर लेंस हेडलैम्प्स मिलते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CM के हत्यारे समेत ये 5 कैदी... किन्हें छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में बवाल, अब 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान |
    सहारनपुर में अनोखा देशभक्ति का जज्बा... 1 किमी लंबे तिरंगे को कंधों पर उठाकर निकले युवा, फूलों से सजा शहर |
    PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'दिमागी नक्सल' किसे और क्यों कहा? साहिल के साथ देखें दंगल |
    आपदा के बीच अटूट जज्बा! असम के बाढ़ पीड़ितों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस |
    युवा वकीलों को चीफ जस्टिस का मैसेज- न्याय के संस्थान की हिफाजत अब आपका काम |
    बाघ के हमले से शख्स की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पर लाठी-डंडों से किया हमला |
    Weekly Rashifal (17-23 Aug 2026): तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है नया हफ्ता |
    'अपनी हद में रहिए', सुनीता आहूजा को गोविंदा का दो-टुक जवाब, बोले- आपसे उम्मीद नहीं |
    महाकाल मंदिर में AI का कमाल, चप्पलों के भारी ढेर के बीच ChatGPT ने ढूंढी खोई हुई चप्पल |
    'पेमेंट अटक रहा है, मेरे साथ अपना आदमी भेज दो', रास्ते में दुकान के नौकर को छोड़ होता था गायब, खुद को बताता था नगर निगम अफसर
    Advertisement