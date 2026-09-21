Kia Carens vs Maruti Ertiga CNG: ₹12 हजार का फर्क? जानें पावर, स्पेस और फीचर्स कौन है पैसा वसूल

भारतीय बाजार में CNG कारों की मांग लगातार बनी हुई है, खासकर उन खरीदारों के बीच जो लो रनिंग कॉस्ट वाली बड़ी फैमिली कार चाहते हैं. ऐसे ग्राहकों के लिए MPV सेगमेंट में मारुति अर्टिगा लंबे समय से बेस्ट ऑप्शन रही है. अब Kia ने भी Carens और Carens Clavis को फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प कर दिया है.

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Kia Carens CNG की शुरुआती कीमत 12.12 लाख है, यानी यह सीधे तौर पर Ertiga ZXI CNG वेरिएंट को टक्कर देती है. हालांकि, दोनों के बीच कीमत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इंजन, साइज, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के मामले में दोनों में कई बड़े अंतर देखने को मिलते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों के जेहन में ये सवाल है कि, आखिर दोनों सीएनजी कारों में कौन असली पैसा वसूल कार है?



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प्राइस और साइज

Kia Carens CNG को सिर्फ एक Premium (O) वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 12.12 लाख रुपये है. दूसरी ओर, Maruti Ertiga CNG दो वेरिएंट ZXI और VXI में उपलब्ध है. Ertiga ZXI CNG की कीमत Carens CNG से करीब 12,000 रुपये कम है. वहीं, Ertiga VXI CNG की कीमत 10.94 लाख रुपये है, जो Kia Carens CNG से 1.18 लाख रुपये सस्ती है. यानी बजट के हिसाब से देखें तो Ertiga VXI CNG ज्यादा किफायती विकल्प बनती है, जबकि Carens CNG और Ertiga ZXI CNG की कीमत एक दूसरे से काफी करीब है.





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Kia Carens Size

दोनों कारों के साइज की बात करें तो किआ कारेंस सीएनजी अपने कम्पटीटर मारुति अर्टिगा से बड़ी है. Carens की लंबाई 4,540 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊंचाई 1,708 मिमी है. वहीं Ertiga की लंबाई 4,395 मिमी, चौड़ाई 1,735 मिमी और ऊंचाई 1,690 मिमी है. हालांकि दोनों कारों में 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन कारेंस में 2,780 मिमी लंबा व्हीलबेस दिया गया है जबकि Ertiga में 2,740 मिमी का व्हीलबेस मिलता है. ऐसे में कारेंस का व्हीलबेस तकरीबन 40 मिमी ज्यादा है.



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इसका मतलब है कि Carens का केबिन ज्यादा बड़ा है और यात्रियों के लिए अंदर ज्यादा जगह मिल सकती है. Carens में 16-इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि Ertiga में 15-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. किआ इंडिया का दावा है कि, कारेंस में सेगमेंट में पहली बार 16 इंच का व्हील दिया गया है, जो इसे खराब रास्तों पर भी आसानी से दौड़ने में मदद करता है.

CNG टैंक और बूट स्पेस

दोनों MPV में 60-लीटर का CNG टैंक दिया गया है. लेकिन टैंक की जगह दोनों कारों में बूट स्पेस पर अलग-अलग असर डालती है. किआ कारेंस में CNG टैंक बूट के अंदर लगाया गया है, जिससे रेगुलर Carens का 216 लीटर बूट स्पेस घटकर 116 लीटर रह जाता है. वहीं, Ertiga में सामान्य तौर पर 206 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन CNG किट लगने के बाद बूट में कोई ख़ास जगह नहीं बचती है. ऐसे में ज्यादा सामान लेकर चलने वाले परिवारों के लिए बूट स्पेस एक जरूरी मुद्दा बन सकता है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन के मामले में Kia Carens CNG को बढ़त मिलती है. इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो CNG मोड में 94.7 bhp की पावर और 123 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. दूसरी ओर, Ertiga CNG का 1.5-लीटर इंजन 86.6 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस तरह Carens CNG करीब 8 bhp ज्यादा पावर और 1.5 Nm ज्यादा टॉर्क देती है. इसके अलावा कारेंस में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि अर्टिगा में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. दोनों कारों में फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है.





Kia Carens CNG के माइलेज की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. Photo: ITG

कितना देती है

किसी भी बड़ी और एमपीवी कार के लिए माइलेज एक बड़ा विषय होता है. मारुति सुजुकी का दावा है कि Ertiga CNG तकरीबन 26.11 किमी/किग्रा तक का माइलेज दे सकती है. वहीं किआ इंडिया ने अभी तक अपने इस एमपीवी के माइलेज के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि, ये एमपीवी कम से कम 22 किमी प्रतिकिग्रा तक का माइलेज देगी. इसकी रियल वर्ल्ड रेंज का पता कार के सड़क पर उतरने के बाद ही चल सकेगा. दोनों कारों में 45-लीटर का पेट्रोल टैंक भी दिया गया है. CNG टैंक की क्षमता दोनों में 60-लीटर है.



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मिलते हैं ये फीचर्स

Kia Carens CNG Premium (O) वेरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा 12.5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4.2-इंच कलर TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID), रियर-व्यू कैमरा, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के साथ LED टर्न इंडिकेटर्स और सेमी-लेदरेट सीट्स मिलती हैं.

किआ कारेंस में डिस्टेंस टू एम्प्टी (DTE) फीचर भी दिया गया है, जो आपको टैंक में मौजूद सीएनजी के अनुसार ये बताएगा कि, बची हुई गैस में आप कितने किमी की यात्रा कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि, कार के स्टार्ट होने के कुछ सेकेंड बाद ही आप कारेंस को पेट्रोल से CNG मोड में स्विच कर सकते हैं. इसके लिए स्टीयरिंग व्हील के पास ही एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है.

वहीं Ertiga ZXI CNG में 7-इंच का स्मार्टप्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट दिया गया है. इसमें अलॉय व्हील, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ यूटिलिटी बॉक्स, डुअल-टोन इंटीरियर और कई अन्य कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं. ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट की जा सकती है. Ertiga में 60:40 स्प्लिट सेकेंड रो सीट्स के साथ वन-टच रिक्लाइन और स्लाइड फंक्शन मिलता है. तीसरी रो की सीट्स 50:50 स्प्लिट हैं और इनमें रिक्लाइन फंक्शन भी दिया गया है. इसके अलावा रियर AC वेंट्स, सेकेंड रो सेंटर आर्मरेस्ट और फ्लैट-फोल्डिंग थर्ड रो जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.



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सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Kia Carens CNG में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), हिल-स्टार्ट असिस्ट और डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. किआ कारेंस में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं.

Maruti Ertiga में भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट, सीटबेल्ट रिमाइंडर और ओवरस्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, इसकी ब्रेकिंग सेटअप में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं.

कौन सी कार चुनें?

कुल मिलाकर Kia Carens CNG और Maruti Ertiga CNG का मुकाबला सिर्फ प्राइस का नहीं है. Carens ज्यादा बड़ी है, इसका व्हीलबेस लंबा है और इसका इंजन ज्यादा पावर और एक एकस्ट्रा गियर देता है. इसमें 16-इंच के व्हील, ज्यादा प्रीमियम केबिन और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. दूसरी तरफ, Ertiga CNG की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम कीमत और कंपनी द्वारा दावा की गई 26.11 किमी/किग्रा की माइलेज है. इसके अलावा मारुति के साथ दशकों का भरोसा और लो-मेंटनेंस भी इसे बाकियों से अलग बनाता है.

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