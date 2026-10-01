अदनान सामी ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई को दी खास अंदाज में श्रद्धांजलि, खुश हुए ईरानी

मशहूर भारतीय गायक और संगीतकार अदनान सामी खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है. इसके तहत उन्होंने चार म्यूजिकल पीस रिलीज किए हैं.
इन्हें खामेनेई के प्रति सम्मान जताने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. ईरान के मुंबई स्थित दूतावास ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदनान सामी के ये चार प्रोजेक्ट नेतृत्व, संघर्ष, दृढ़ता और स्मृति जैसे मुद्दों पर फोकस्ड हैं. इन रचनाओं के जरिए उन्होंने अली खामेनेई के व्यक्तित्व और उनके समर्थकों की भावनाओं को संगीतमय अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है.
हालांकि, मौजूदा जानकारी में चारों रचनाओं के नाम और उनके लिरिक्स का पूरा विवरण सामने नहीं आया है. एक रिपोर्ट में ‘या अल्लाह’ नामक रचना का उल्लेख जरूर किया गया है.
अंतिम विदाई के लिए तैयार की गईं रचनाएं
अदनान सामी की ओर से जारी ये संगीत किसी फिल्म या नॉर्मल म्यूजिक अल्बम का हिस्सा नहीं है. इसे एक स्पेशल ट्रिब्यूट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे अंतिम संस्कार समारोह के संदर्भ में तैयार किया गया है.
ऐसे मौकों पर संगीत का इस्तेमाल शोक, प्रार्थना और सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. अदनान सामी ने भी सुरों के जरिए दिवंगत नेता के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है. चार अलग-अलग रचनाओं में नेतृत्व की विरासत, मुश्किल समय में हिम्मत और लोगों की यादों जैसे भावों को जगह दी गई है.
ईरान ने किया सम्मान
अदनान सामी की इस पहल को ईरान सरकार की ओर से भी सराहना मिली है. मुंबई स्थित ईरान के महावाणिज्यदूत ने उनकी भावनात्मक श्रद्धांजलि को तवज्जो दी. इस मौके पर अदनान सामी को ईरान के लोगों और दिवंगत सर्वोच्च नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए धन्यवाद कहा.
इस पहल को भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों के उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है. संगीत दोनों देशों की सीमाओं और भाषाओं से आगे जाकर लोगों को जोड़ता है. अदनान सामी का करियर भी अलग-अलग संस्कृतियों और संगीत परंपराओं से जुड़ा रहा है. इसलिए ये प्रोजेक्ट उनके काम में एक अलग चैप्टर ऐड करता है.
बता दें कि अदनान सामी को भारतीय संगीत में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है. अली खामेनेई को समर्पित चार संगीत रचनाओं के जरिए उन्होंने एक अलग तरह की कलात्मक पहल की है.