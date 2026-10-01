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राहुल भट्ट के आरोप पर रणवीर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- सेल्फ डिफेंस अटैक नहीं...

राहुल भट्ट ने बहन पूजा भट्ट और रणवीर शौरी के बीच रिश्ते की अनसुनी कहानी सुनाई. राहुल ने कहा कि उन्होंने जो रणवीर के साथ किया उसके लिए उन्हें पछतावा है.

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रणवीर शोरी ने सोशल मीडिया पर किया रियेक्ट (Credit: Instagram/ranvirshorey/jiohotstar)
रणवीर शोरी ने सोशल मीडिया पर किया रियेक्ट (Credit: Instagram/ranvirshorey/jiohotstar)

पूजा भट्ट और रणवीर शौरी एक समय पर रिलेशनशिप में थे. दोनों का रिश्ता खूब सुर्खियो में रहा. लेकिन बाद में मनमुटाव की वजह से दोनों के ब्रेकअप की भी खबरें रही. अब हाल ही में पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट ने दोनो ंके बीच पुराने विवाद पर बातचीत की.

इस इंटरव्यू में राहुल भट्ट ने रणवीर शौरी पर पूजा के साथ मारपीट का आरोप लगाया था. अब इन्हीं आरोपों पर रणवीर ने रिएक्ट किया है. रणवीर शौरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह इस पुराने मामले को खत्म करना चाहते थे. वह चाहते थे कि पुराने किस्से को सबके सामने रखा जाए. उन्हें ऐसा करने में करीब 20 साल लग गए. रणवीर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी खराब रिश्ते से बाहर निकलने के लिए अगर कोई व्यक्ति हिंसा से अपना बचाव करता है, तो उसे किसी पर हमला करना नहीं कहा जा सकता.

राहुल को हुआ रणवीर को मारने का पछतावा

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इंटरव्यू में राहुल ने रणवीर शौरी और पूजा भट्ट के बीच हुए विवाद पर काफी कुछ कहा.राहुल भट्ट ने कहा, 'पूजा और रणवीर के बीच में अनबन थी. उनके बीच बहस भी हुई और फिर बाद में रणवीर ने पूजा से मारपीट भी की. मैंने फिर इस मामले को संभालने की कोशिश की. मैंने उनकी कार के शीशे को तोड़ दिए. मैंने उनकी पसलियां तोड़ी दी. मैंने कानून को अपने हाथों में लेकर गलती की. मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी. मैं अरेस्ट भी हुआ.'

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राहुल ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और कानून को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था. उन्होंने आगे बातचीत में कहा, 'मुझे पछतावा है. मुझे ओवररिएक्ट नहीं करना चाहिए था. उन दिनों मैंने कहा था कि मैं ऐसा दोबारा करूंगा. लेकिन रणवीर के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. वो डिसेंट थे. इतना होने का बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ. ऐसा कोई नहीं करता है. लोग अक्सर ऐसी परिस्थितियां में फायदा उठाने की सोचते है. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वह आए और समझौता कर लिया. उन्होंने तो मेरे खिलाफ शिकायत भी वापस कर ली. तब तक मेरे ऊपर क्रिमिनल केस था. वो बहुत ही डिसेंट थे. उनके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट है. कोई भी ऐसा नहीं करता चो उन्होंने किया.'

बता दें कि पूजा और राहुल करीब दो साल तक रिलेशनशिप में रहें. लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अगल-अलग रास्ते अपना लिए. पूजा ने रणवीर पर शराब पीने और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. रणवीर ने इन आरोपों से इनकार किया और पूजा के पिता और फिल्ममेकर महेश भट्ट पर उनके खिलाफ मीडिया में गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया था. उन्होंने राहुल भट्ट पर भी उनके साथ मारपीट करने की बात कही थी.

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