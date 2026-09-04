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9.60 लाख टैबलेट, 1.20 लाख कैप्सूल और 720 सिरप, लखनऊ में खुला नशे का बड़ा नेटवर्क, 6 गिरफ्तार

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एएनटीएफ और एफएसडीए की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. टीम ने 9.60 लाख अल्प्राजोलाम टैबलेट, 1.20 लाख ट्रामाडोल कैप्सूल और 720 कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किए. बरामद दवाओं का वजन करीब 228 किलोग्राम है. मामले में छह आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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पुलिस ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी. (Photo: Screengrab)

लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. एएनटीएफ लखनऊ यूनिट और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई हैं और छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. टीम ने मौके से 9.60 लाख एल्जोमैक-0.5 यानी एल्प्राजोलाम टैबलेट, 1.20 लाख स्पैसमोनाम प्लस यानी ट्रामाडोल एचसीएल कैप्सूल और कोडीन युक्त ओनेरेक्स 100 एमएल कफ सिरप की 720 बोतलें बरामद की हैं. बरामद दवाओं का कुल वजन करीब 228 किलोग्राम बताया गया है.

संयुक्त टीम ने सात मोबाइल फोन और 11,140 रुपये नकद भी बरामद किए हैं. इस मामले में छह आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में नशीली दवाओं की बड़ी खेप की डिलीवरी होने वाली है. इस सूचना के आधार पर टीम ने 3 सितंबर को इलाके में निगरानी शुरू की. निगरानी के दौरान टीम को मकान संख्या एस-363/364 के सामने तीन लोग कार्टूनों को बोरियों में छिपाते दिखाई दिए. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उनकी तलाशी ली.

डिलीवरी से पहले पकड़ी नशीली दवाओं की बड़ी खेप

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तलाशी के दौरान किशन वासवानी, समीर अहमद और शाद इरशाद के कब्जे से नशीली दवाएं बरामद हुईं. मौके पर मौजूद एफएसडीए के औषधि निरीक्षकों ने बरामद तीनों प्रकार की दवाओं के नमूने भी जांच के लिए लिए. कार्रवाई के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई. पूछताछ में किशन वासवानी और समीर अहमद ने बताया कि ये दवाएं कन्हैया फार्मा के संचालक उमेश कुमार से ली गई थीं. इसके बाद टीम ने उमेश कुमार और सतेन्द्र सिंह को भी पकड़ लिया. जांच के दौरान सामने आया कि उमेश कुमार कथित तौर पर सतेन्द्र सिंह की फर्म के दस्तावेजों का इस्तेमाल नशीली दवाओं की बिलिंग के लिए करता था.

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जांच में यह भी सामने आया कि इस काम के बदले सतेन्द्र सिंह को कमीशन दिया जाता था. इस तरह पूछताछ और जांच के दौरान नशीली दवाओं की सप्लाई और बिलिंग से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां सामने आती गईं. एफएसडीए की जांच के दौरान कन्हैया फार्मा में प्रॉक्सीमेक-एसपीएएस कैप्सूल के 1,116 डिब्बों समेत सात प्रकार की दवाओं का भंडारण मिला. जांच के दौरान फर्म की ओर से दवाओं के क्रय-विक्रय से जुड़े पूरे अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इसके बाद कार्रवाई करते हुए कन्हैया फार्मा को सील कर दिया गया.

फर्म से जुड़ी जांच में दवाओं के भंडारण और उनके खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए. इसी जांच के दौरान नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आई. शाद इरशाद से पूछताछ के दौरान विशाल चौरसिया का नाम सामने आया. इसके बाद संयुक्त टीम ने विशाल चौरसिया को भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में विशाल ने शाद को नशीली दवाएं उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की. उसने बताया कि पूर्व में कोडीन के मामले में अमीनाबाद थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका दवा लाइसेंस निरस्त हो चुका है.

विशाल के मुताबिक इसके बाद वह दूसरी फर्मों के माध्यम से नशीली दवाओं का कारोबार कर रहा था. उसने बरामद कोडीनयुक्त कफ सिरप बृजेश वर्मा से खरीदने की बात भी बताई है. एएनटीएफ के अनुसार किशन वासवानी, समीर अहमद, शाद इरशाद, उमेश कुमार, सतेन्द्र सिंह और विशाल चौरसिया नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा पाए गए हैं.

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सभी छह आरोपियों को धारा 8/21/22/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान बरामद की गई दवाओं का नियमानुसार न्यायालय के समक्ष नमूना करण कराया जाएगा. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है. इसके लिए ई-साक्ष्य एप का इस्तेमाल किया गया. इस कार्रवाई में बरामद दवाओं की मात्रा काफी बड़ी है. टीम को 9.60 लाख एल्प्राजोलाम टैबलेट, 1.20 लाख ट्रामाडोल एचसीएल कैप्सूल और 720 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप मिले हैं. इन दवाओं का कुल वजन करीब 228 किलोग्राम है.

पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया

सात मोबाइल फोन और 11,140 रुपये नकद की बरामदगी भी कार्रवाई का हिस्सा है. पूछताछ और जांच के दौरान सामने आई कड़ियों के आधार पर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुई यह कार्रवाई नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ की गई संयुक्त कार्रवाई है. एएनटीएफ और एफएसडीए की टीम ने पहले खेप की सूचना पर निगरानी की, फिर मौके से दवाएं बरामद कीं. इसके बाद पूछताछ के आधार पर कन्हैया फार्मा और उससे जुड़े लोगों तक जांच पहुंची. मामले में गिरफ्तार सभी छह आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. बरामद दवाओं के नमूने नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे.
 

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