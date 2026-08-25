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मणिपुर के ताफौ में तनाव के बाद CRPF का बड़ा सर्च ऑपरेशन, CoBRA कमांडो ने घर-घर ली तलाशी

मणिपुर के सेनापति जिले के ताफौ इलाके में सोमवार को अलग-अलग समुदायों के घरों में आग लगने और गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ गया. मंगलवार को CRPF की CoBRA इकाई ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.

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सेनापति के तफौ इलाके में दो घरों में आग लगाए जाने के बाद गोलीबारी शुरू हो गई (Photo-ITG)
सेनापति के तफौ इलाके में दो घरों में आग लगाए जाने के बाद गोलीबारी शुरू हो गई (Photo-ITG)

मणिपुर में हिंसा न हिंसा की आग ठंडी हो रही है और न ही तनाव खत्म होने का नाम ले रहा है. एक बार फिर यहां हिंसा भड़क उठी है. इस बार राज्य के सेनापति जिले के ताफौ इलाके में हिंसा और गोलीबारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मंगलवार सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की विशेष इकाई CoBRA ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. 

सुरक्षाबलों ने घर-घर जाकर तलाशी ली और आसपास के इलाकों की भी जांच की. एक दिन पहले यहां अलग-अलग समुदायों के लोगों के घरों में आग लगाए जाने के बाद तनाव बढ़ गया था और हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई थी. अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार तड़के ताफौ लियांगमाई, उससे सटे इलाकों और ताफौ कुकी में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान CoBRA के जवानों के साथ सेनापति जिला पुलिस के कर्मी भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़िएः मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, CRPF जवान को लगी गोली; दो घर फूंके

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सुरक्षाबलों ने एक-एक घर और उसके आसपास के हिस्सों की तलाशी ली. महिला CRPF कर्मियों ने घरों के अंदर कमरों की जांच की, जबकि पुरुष जवानों ने मकानों के बाहरी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों और मकान मालिकों की ओर से तलाशी अभियान का कोई विरोध नहीं किया गया. इस दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने की सूचना भी नहीं है.

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ताफौ इलाके में सोमवार को तनाव के दौरान हुई गोलीबारी में CRPF का एक जवान भी घायल हो गया था. जवान के पैर में गोली जैसी चोट लगी थी. यह घटना उस समय हुई, जब इलाके में तनाव के बीच गोलीबारी हो रही थी. बताया जा रहा है कि सोमवार को अलग-अलग समुदायों से जुड़े लोगों के कुछ घरों में कथित तौर पर आग लगा दी गई थी. इसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई और हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई. हालात बिगड़ने के बाद सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी.

मंगलवार को ताफौ से हिंसा की किसी नई घटना की सूचना नहीं मिली. हालांकि, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए इलाके में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती बरकरार रखी गई है. सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में गश्त तथा तलाशी अभियान जारी है.

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