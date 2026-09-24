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जिनपिंग ने ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' को लेकर भी कह दी बड़ी बात, जारी किया बयान

वॉशिंगटन पहुंचते ही शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार की तरह आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने सहयोग, सीमित प्रतिस्पर्धा और संभाले जा सकने वाले मतभेदों पर आधारित स्थिर रिश्ते की बात करते हुए संकेत दिया कि बीजिंग द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत चाहता है.

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राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल बाद यूएस पहुंचे हैं. (Photo: Reuters)
राष्ट्रपति शी जिनपिंग 10 साल बाद यूएस पहुंचे हैं. (Photo: Reuters)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे, जहां वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. अमेरिका पहुंचने के बाद जारी लिखित बयान में जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को दुश्मन नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोनों देश नए दौर में एक-दूसरे के साथ रहने का सही रास्ता खोज सकते हैं.

जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों बड़े देश हैं और दोनों देशों की जनता भी महान है. उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के साथ द्विपक्षीय रिश्तों और दुनिया की स्थिति से जुड़े बड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने को लेकर उत्साहित हैं.

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग... ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद किया स्वागत

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'सहयोग मुख्य आधार, मतभेद नियंत्रण में रहें'

शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने ऐसे स्थिर रिश्ते की बात की, जिसमें सहयोग मुख्य आधार हो, प्रतिस्पर्धा सीमित हो, मतभेद नियंत्रण में रहें और शांति की उम्मीद बनी रहे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे समय से दोस्ताना संपर्क रहा है और दोनों देशों के हित एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

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जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रीय पुनरुत्थान और ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का लक्ष्य एक-दूसरे के रास्ते में नहीं हैं. दोनों साथ आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं.

मई में ट्रंप-जिनपिंग की चीन में हुई थी मुलाकात

जिनपिंग ने अपने बयान में मई में ट्रंप की चीन यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस दौरान दोनों नेताओं ने चीन-अमेरिका के बीच रणनीतिक स्थिरता वाले रिश्ते बनाने पर सहमति जताई थी. उनके मुताबिक, यही सहमति आगे दोनों देशों के रिश्तों के लिए दिशा तय कर रही है. जिनपिंग की यह यात्रा 23 से 25 सितंबर तक है. दोनों नेताओं की छह महीने के भीतर यह दूसरी आमने-सामने मुलाकात है. इससे पहले दोनों नेताओं ने मई में बीजिंग में मुलाकात की थी.

यह भी पढ़ें: जिनपिंग-ट्रंप की बैठक से पहले चीन की US को दो टूक, ताइवान समेत गिनाईं 4 रेड लाइन

एयरपोर्ट पर ट्रंप ने किया जिनपिंग का स्वागत

जिनपिंग जब वॉशिंगटन के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पहुंचे तो ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने उनका स्वागत किया. अमेरिकी राष्ट्रपति का खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किसी विदेशी नेता का स्वागत करना एक दुर्लभ प्रोटोकॉल कदम माना जा रहा है. अब दोनों नेताओं की बातचीत में चीन-अमेरिका रिश्तों के साथ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी. दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और दूसरे अहम मुद्दे इस बातचीत के प्रमुख विषयों में शामिल हैं.

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