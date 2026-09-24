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‘इन 4 राज्यों के पुरुषों को नौकरी नहीं देंगे’, बेंगलुरु CEO के ऐलान से मचा बवाल

A1 Sports World के CEO कार्तिक एसजी ने एक अजीब घोषणा की है. उनकी कंपनी अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुष उम्मीदवारों को नौकरी नहीं देगी. यह फैसला एक पूर्व कर्मचारी के कथित दुर्व्यवहार के बाद लिया गया है.

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बेंगलुरु CEO ने X पोस्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुषों को नौकरी देने पर रोक लगाने की बात कही. (Photo-X/@kkarthikkgs)
बेंगलुरु CEO ने X पोस्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुषों को नौकरी देने पर रोक लगाने की बात कही. (Photo-X/@kkarthikkgs)

बेंगलुरु की एक कंपनी के सीईओ का सोशल मीडिया पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.  दरअसल, A1 Sports World के CEO कार्तिक एसजी ने कहा है कि उनकी कंपनी अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुरुष उम्मीदवारों को नौकरी नहीं देगी. उन्होंने बताया कि यह फैसला कंपनी में लंबी चर्चा और बहस के बाद लिया गया है.

कार्तिक ने 22 सितंबर को एक्स पर यह पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि काफी चर्चा और बहस के बाद कंपनी ने यह फैसला साफ तौर पर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने उन चार राज्यों के नाम भी बताए. कार्तिक ने यह भी लिखा कि कंपनी में राजस्थान की एक महिला कर्मचारी पहले से काम कर रही हैं और उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है.

पूर्व कर्मचारी से जुड़े मामले का किया जिक्र

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बाद में कार्तिक ने अपने फैसले की वजह भी बताई. उन्होंने बताया कि, करीब दो हफ्ते पहले कंपनी ने एक पुरुष कर्मचारी को नौकरी से निकाला था. कार्तिक का आरोप है कि उस कर्मचारी को दो बार वार्निंग दी गई थी. इसके बावजूद उसने महिला कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी जारी रखी.

कार्तिक ने यह भी आरोप लगाया कि उस कर्मचारी ने एक महिला कर्मचारी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में कम उम्र के लोगों के साथ भी काम होता है. ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा उनके लिए कारोबार चलाने से ज्यादा जरूरी है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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CEO बोले- मेरा फैसला नहीं बदलेगा

कार्तिक ने बाद की पोस्ट में कहा कि वह अपने फैसले पर कायम हैं. उन्होंने बताया कि जिस कर्मचारी को नौकरी पर रखा गया था, उसकी योग्यता और बैकग्राउंड सामान्य जांच में ठीक था. नौकरी शुरू करने के करीब दो महीने बाद कथित तौर पर उसका व्यवहार बदल गया.

उन्होंने कहा कि वह किसी एक व्यक्ति के आधार पर किसी खास समुदाय या समूह पर उंगली नहीं उठा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने चार राज्यों से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों के लिए अपनी कंपनी की यह भर्ती नीति घोषित कर दी.

कार्तिक के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता समझी जा सकती है. लेकिन किसी व्यक्ति के राज्य के आधार पर सभी पुरुष उम्मीदवारों को एक जैसा मानना उचित नहीं है.

कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि उम्मीदवार की जांच उसकी योग्यता और व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर होनी चाहिए. एक यूजर ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के लोगों को एक ही नजर से देखना सामान्यीकरण है. एक अन्य यूजर ने पूछा कि अगर अपराध के आंकड़ों को आधार बनाया जाए तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते.

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कंपनी के CEO कार्तिक के मुताबिक, A1 Sports World में कुल 32 कर्मचारी हैं. इनमें 14 महिलाएं हैं. उन्होंने दावा किया कि 20 कर्मचारी दूसरे राज्यों से हैं. इनमें 12 कर्मचारी दक्षिण भारत के बाहर के राज्यों से आते हैं. कंपनी की आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक, A1 Sports World का मुख्यालय बेंगलुरु में है. फिलहाल कार्तिक के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं.

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