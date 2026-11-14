Amazon में 18.5 लाख से Google में 1 करोड़ रुपये तक पहुंची कमाई, 7 साल में ऐसे बदला टेकी का करियर

किसी छोटे कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद बड़ी टेक कंपनियों में जगह बनाना आसान नहीं होता लेकिन सही स्किल्स और लगातार सीखने की कोशिश करियर की दिशा बदल सकती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य उपाध्याय की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने 2019 में 18.5 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर Amazon से करियर शुरू किया था और सात साल के अंदर ही उनकी सालाना कमाई एक करोड़ से ज्यादा हो गई है.

और पढ़ें

अब आदित्य ने अपनी इस जर्नी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि साल 2019 से 2025 तक अपनी कमाई का सफर बताया है. इस दौरान उन्होंने Amazon, Blinkit और Google जैसी कंपनियों में काम करने के अपने अनुभव के बारे में भी बताया. उनकी यह कहानी दिखाती है कि करियर में कंपनी बदलने, प्रमोशन और टेक्निकल स्किल्स बेहतर करने से कमाई में किस तरह बदलाव आ सकता है.

टियर-3 कॉलेज से की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई

आदित्य उपाध्याय ने 2019 में टियर-3 कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था. इसके बाद से उन्हें अमेजन में ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिली. यहां उन्होंने 18.5 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर अपना करियर शुरू किया. Amazon में काम के दौरान उनकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई. 2021 में प्रमोशन मिलने के बाद उनका सालाना पैकेज करीब 20 लाख रुपये से बढ़कर 43 लाख रुपये हो गया. 2022 में यह बढ़कर 55 लाख रुपये तक पहुंच गया. इसी दौरान उन्हें अमेरिका के लिए L1B वीजा भी मिला.

Advertisement

छह महीने का ब्रेक लिया, फिर Blinkit में पहुंचे

2022 और 2023 के बीच आदित्य ने करीब छह महीने का करियर ब्रेक लिया. इसके बाद 2023 में उन्होंने क्विक कॉमर्स कंपनी Blinkit जॉइन की. यहां उन्होंने कंपनी के प्रिंटिंग सर्विस फीचर से जुड़े कोड पर काम किया. Blinkit में उनका सालाना पैकेज करीब 70 लाख रुपये था. यह वह दौर था जब कोविड के बाद टेक सेक्टर में कई कंपनियों ने छंटनी की थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बीच नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी. ऐसे समय में आदित्य ने अपने करियर में अगला कदम बढ़ाया.

Google में 85 लाख रुपये का पैकेज मिला

2023 के आखिर में आदित्य Google की डेटाबेस टीम से जुड़ गए. यहां उनका सालाना पैकेज करीब 85 लाख रुपये था. इसके बाद 2025 में उनकी कुल कमाई एक करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई. इसमें अच्छी सैलरी बढ़ोतरी के साथ Google के शेयरों के बेहतर प्रदर्शन का भी योगदान रहा. यहां एक बात समझना जरूरी है कि एक करोड़ रुपये की यह रकम सिर्फ फिक्स्ड सैलरी नहीं थी.

बड़ी टेक कंपनियों में कर्मचारियों के कुल मुआवजे में फिक्स्ड पे, परफॉर्मेंस बोनस और कंपनी के शेयरों से मिलने वाले लाभ भी शामिल हो सकते हैं. शेयरों की कीमत बढ़ने पर कुल मुआवजे की वैल्यू भी बढ़ जाती है. हालांकि, Google में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा. 2025 के आखिर में आदित्य ने Atlassian जॉइन कर लिया. उन्होंने नई कंपनी में अपनी कमाई का खुलासा नहीं किया है.

Advertisement

नए इंजीनियर्स को दी यह सलाह

अपनी कमाई का सफर साझा करने के साथ आदित्य ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करियर बनाने वाले छात्रों और प्रोफेशनल्स को सलाह भी दी. उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझें, जिस तकनीक पर काम कर रहे हैं उसमें गहराई से सीखें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें. उनके मुताबिक, लगातार सीखना और किसी विषय को गहराई से समझना करियर में आगे बढ़ने के लिए अहम है.

---- समाप्त ----