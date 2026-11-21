ईपीएफओ ने सिस्‍टमैटिक विड्रॉल प्‍लान (SWP) को मंजूरी दी गई है, जो करोड़ों कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम सुनिश्चित करेगा. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने SWP को लेकर कहा कि कर्मचारियों के रेगुलर इनकम की श्‍योरिटी के लिए यह नियम पेश किया गया है.

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उन्‍होंने अपने इंस्‍टा हैंडल से एक पोस्‍ट करते हुए ईपीएफओ के SWP के फायदों की जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद PF की बचत अपनी सुविधा से किस्तों में पा सकते हैं और बची हुई राशि पर रिटर्न भी मिलेगा.

क्या है EPFO की SWP योजना?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) योजना के तहत अब पीएफ की पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार किस्तों में निकालने की सुविधा का प्रावधान बताया गया है. इस व्यवस्था से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय का सहारा मिल सकता है.

सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत कर्मचारी अपने PF खाते में जमा पूरी राशि एक साथ निकालने के बजाय तय अंतराल पर निर्धारित किस्तों में हासिल कर सकते हैं. इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.

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SWP योजना की 6 बड़ी खासियत

1. अपनी पसंद से तय करें निकासी का अंतराल: इस योजना के तहत सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने में PF की राशि निकालने का विकल्प चुन सकते हैं.

2. बची हुई रकम पर मिलता रहेगा ब्याज: खाते में जो पैसा नहीं निकाला जाएगा, उस पर ब्याज मिलता रहेगा. इससे बची हुई जमा राशि बढ़ती रह सकती है.

3. जमा राशि पर रहेगा आपका अधिकार: PF खाते में जमा बची हुई पूरी राशि पर सदस्य का अधिकार बना रहेगा. जरूरत के अनुसार किस्तों में पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी.

4. रिटायरमेंट के बाद अतिरिक्त आर्थिक सहारा: नियमित अंतराल पर मिलने वाली रकम रिटायरमेंट के बाद खर्चों को पूरा करने में मददगार हो सकती है. इससे आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है.

5. परिवार और नॉमिनी को भी सुरक्षा: सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में नॉमिनी को शेष राशि एकमुश्त लेने या किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प मिल सकता है.

6. पूरी तरह स्वैच्छिक होगी योजना: SWP का विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं होगा. सदस्य अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार इस सुविधा को चुन सकेंगे.

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगी. वे अपनी जरूरत के अनुसार नियमित निकासी कर सकेंगे और खाते में बची रकम पर ब्याज का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. EPFO की SWP व्यवस्था कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा का एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकती है. इससे श्रमिकों को अपनी मेहनत की कमाई का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.

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