बिहार में मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. शादी की तैयारियों से लेकर तिलक समारोह तक की तस्वीरें और वीडियो लगातार इंटरनेट पर सामने आ रहे हैं. कल तिलक समारोह था. अब तिलक समारोह के खाने से जुड़े कई वीडियो वायरल हो गए हैं.

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शिवांगी सिंह का तिलक समारोह दानापुर के एक रिसॉर्ट में आयोजित किया गया था. समारोह में मेहमानों के लिए तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और अलग-अलग फूड काउंटर लगाए गए थे. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भारी भीड़ नजर आ रही है. खाने के लिए लोगों के बीच अफरा-तफरी मची हुई है और लोग खाने के लिए टूट पड़ते दिख रहे हैं.

इससे अच्छा व्यवस्था तो मेरे पिता जी...

एक वीडियो में दो लड़कियां समारोह के खाने पर अपनी राय देती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक लड़की खाने को 10 में से 5 नंबर देती है. उसका कहना है कि समारोह में न तो लिट्टी-चोखा नजर आया और न ही स्टार्टर की वैसी व्यवस्था दिखी, जैसी वह उम्मीद कर रही थी. वो कहती है इससे अच्छा व्यवस्था तो मेरे पिता जी मेरे तिलक में करवा देते.

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वहीं, दूसरी लड़की इस राय से अलग नजर आती है. उसका कहना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया हो, तो इतनी भीड़ के बीच खाने का इंतजाम करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. उसके मुताबिक, इस लिहाज से व्यवस्था को पूरी तरह खराब नहीं कहा जा सकता.

बड़ी-बड़ी शादियों में VIP लोगों के खाने की व्यवस्था अलग होती है और आम लोगों के लिए अलग। अब जब इतनी बड़ी संख्या में मेहमान आएंगे, तो क्या सभी को एक जैसी व्यवस्था में खाना खिलाना संभव है? https://t.co/4TrlAOvgiC — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 20, 2026

खाने के काउंटर पर उमड़ी भीड़

इस समारोह से जुड़े एक अन्य वीडियो को @ChapraZila हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें खाने के काउंटर के आसपास बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं. भीड़ इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि खाना परोसने वाले कर्मचारी भी व्यस्त दिखाई देते हैं.

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इसी हैंडल से शेयर किए गए एक और वीडियो में कुछ लोग प्लेटों में काफी मात्रा में मिठाइयां लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं. इन वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर समारोह में खाने की व्यवस्था को लेकर चर्चा और तेज हो गई.

ऐसे ही एक और वीडियो वायरल है जहां मिठाईयों को झपटा मारते हुए लोग नजर आए

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गांव में पहुंचे सैकड़ों गैस सिलेंडर?

शिवांगी सिंह की शादी से जुड़े एक और वीडियो ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. @ChapraZila हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर एक साथ रखे दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो के साथ दावा किया गया है कि 25 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारियों के लिए अनंत सिंह के गांव में ये सिलेंडर मंगाए गए हैं.शिवांगी सिंह की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसे में समारोह की भव्यता के साथ-साथ वहां की व्यवस्थाएं भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

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