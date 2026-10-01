ईरानी कप 2026 का मुकाबला शेष भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच गुरुवार (1 अकटूबर) से श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेड‍ियम में शुरू हुआ. मैच में टॉस जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

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पारस डोगरा के फैसले को उनकी टीम के गेंदबाजों ने एकदम सही साब‍ित किया. शेष भारत की पूरी टीम पहले पारी में 237 रनों पर ऑलआउट हो गई.

इस मैच में सबसे ज्यादा सुर्ख‍ियां 32 साल के उमर नाज‍िर मीर की रहीं. ज‍िन्होंने मैच में शेष भारत के कप्तान ऋषभ पंत और टीम के उपकप्तान सरफराज खान को आउट किया. नंबर 4 पर खेलने आए सरफराज खान ने 97 गेंदों पर 45 रन बनाए और वो उमर की गेंद पर विकेटकीपर कन्हैया वधवान के हाथों कैच आउट हुए.

वहीं ऋषभ पंत महज 10 रन के स्कोर पर कामरान इकबाल के हाथों कैच आउट हुए. पंत ने अपनी पारी में 36 गेंदों का सामना किया और एक चौका लगाया.

ईरानी कप के इस मुकाबले से पंत और सरफराज दोनों से ही लंबी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो उमर की गेंद पर आउट हो गए. उमर ने मैच में दो व‍िकेट झटके. वहीं सुनील कुमार और लोन नास‍िर मुजफ्फर ने 3-3 विकेट झटके. वहीं शेष भारत की ओर से ओपनर श‍िखर मोहन ने 60 रनों की पारी खेली. स्मरण रव‍िचंद्रन ने 68 रनों की पारी खेली.

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The BIG breakthroughs 👊



🎥 Umar Nazir strikes twice with wickets of Sarfaraz Khan & Rishabh Pant 👏



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कौन हैं उमर नाज‍िर?

सरफराज और पंत को आउट करने वाले उमर 2025 में रणजी ट्रॉफी मैच में रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे को भी आउट कर चुके हैं. उनकी लंबाई 6 फीट 4 इंच है. उमर नाज‍िर की बात की जाए तो वो दाएं हाथ के मध्यम गत‍ि के तेज गेंदबाज हैं. उनका जन्म 3 नवंबर 1993 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुआ था.

उन्होंने इस मुकाबले से पहले 63 फर्स्ट क्लास मैचों में 18 विकेट लिए हैं और 548 रन बनाए हैं. 36 ल‍िस्ट ए मैचों में उनके नाम 54 विकेट और 135 रन हैं. वहीं 24 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 32 विकेट लिए हैं, वहीं 20 रन भी उन्होंने बनाए हैं. उमर का फर्स्ट क्लास डेब्यू साल 2013 में हुआ था.

जम्मू-कश्मीर की ईरानी कप में प्लेइंग 11: कामरान इकबाल, शुभम खजूरिया, शुभम पुंडीर, अब्दुल समद, पारस डोगरा, कन्हैया वाधवान, साहिल लोटरा, आबिद मुश्ताक, लोन नासिर मुजफ्फर, सुनील कुमार, उमर नाजिर मीर

रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप में प्लेइंग 11: सनत सांगवान, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, सरफराज खान, स्मरण रविचंद्रन, ऋषभ पंत, सारांश जैन, मानव सुथार, आकाश दीप, मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी

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