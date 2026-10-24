'मस्क ने नहीं बढ़ाई स्टारलिंक की स्पीड...', डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड पर गति प्रतिबंध अभी भी लागू हैं और रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति होनी है, उसमें भी देरी हो रही है. जेलेंस्की का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेसएक्स ने यूक्रेन की इन उपग्रह सिस्टम तक पहुंच बहाल कर दी है.

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जेलेंस्की ने कहा कि स्टारलिंक और स्टारशील्ड की गति पहले की तरह बहाल नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन अभी भी उन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इंतजार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए किया जाना है. जेलेंस्की के मुताबिक, यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि रूस लगभग हर दिन यूक्रेन पर हमला करता है. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने यूक्रेन की स्टारलिंक और स्टारशील्ड तक पहुंच बहाल कर दी है. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि अगर कोई समस्या बनी रहती है तो वह मस्क से बात करके इसे हल कराएंगे. हालांकि, यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि गति पर लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण यूक्रेनी सेना के लिए हालात मुश्किल हुए हैं. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मोर्चे पर यूक्रेनी सेना अपनी स्थिति बनाए हुए है और उसके अभियान सफल हैं.

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यूक्रेन के लिए क्यों अहम है स्टारलिंक

यूक्रेन सैन्य इकाइयों के बीच संपर्क और युद्ध के मैदान में अभियानों के समन्वय के लिए स्पेसएक्स की उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक पर निर्भर है. वहीं, स्टारशील्ड इसका सैन्य इस्तेमाल वाला संस्करण है, जिसे सरकारी और रक्षा से जुड़े कामों के लिए तैयार किया गया है. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, 13 अक्टूबर से लागू किए गए गति प्रतिबंधों से 160 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से उड़ने वाले ड्रोन के संपर्क प्रभावित हुए हैं. इन प्रतिबंधों का असर कुछ यूक्रेनी हमलों और रूसी ड्रोन को रोकने के अभियानों पर भी पड़ा है.

स्टारशील्ड से जुड़े ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सैन्य ठिकानों पर हमलों को दिशा देने और यूक्रेनी शहरों को रूसी ड्रोन हमलों से बचाने में किया जाता है. तेज और जेट इंजन वाले ड्रोन के खिलाफ इन अभियानों में गति प्रतिबंधों के कारण मुश्किलें बढ़ी हैं.

प्रतिबंध किसने लगाए, इसे लेकर भी विवाद

स्टारलिंक और स्टारशील्ड पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर यह सवाल भी बना हुआ है कि इन्हें लागू करने का आदेश किसने दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों ने इस फैसले के लिए व्हाइट हाउस को जिम्मेदार बताया, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि एलन मस्क ने खुद गति कम करने का आदेश दिया था.

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हालांकि, न तो मस्क और न ही अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से इन प्रतिबंधों की जिम्मेदारी स्वीकार की है. मस्क का कहना है कि स्टारशील्ड का मालिकाना और नियंत्रण अमेरिकी सरकार के पास है और इसकी गति और इस्तेमाल से जुड़े फैसले अमेरिकी सेना और अंततः राष्ट्रपति लेते हैं. ट्रंप ने प्रतिबंधों में अपनी भूमिका से इनकार किया है.

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