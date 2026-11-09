'पटाखे फोड़ने से खत्म होते हैं जर्म्स और वायरस...', बयान के बाद BJP विधायक ने दी सफाई

पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने उस बयान पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पटाखे फोड़ने से जर्म्स और वायरस खत्म होने में मदद मिलती हैं. उन्होंने सोमवार को कहा कि उनके बयान को टीआरपी और व्यूज पाने के लिए जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया.

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एक्टर से नेता बनीं पापिया अधिकारी ने एक बंगाली टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जब भी वे कुछ बोलती हैं, तो उनके विरोधी टीआरपी बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वे छींकती या खांसती भी हैं, तो 'सेकू-माकू' (सेक्युलर और मार्क्सवादी) उसे उठा लेते हैं.

पापिया अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, 'मेरे कहने का मतलब था कि दिवाली और काली पूजा की रात पटाखे जलाने से जर्म्स खत्म होते हैं, जैसा कि हमारी दादी-नानी और बुजुर्ग पीढ़ियों से कहते आ रहे हैं. वहीं दीये जलाने से बुरी ताकतें दूर भागती हैं.'

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान काली पूजा के समय पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'इस बार हम एंटी-बीजेपी बयान देने वालों को करारा जवाब देंगे.'

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बीजेपी विधायक ने दावा किया कि इस साल उनकी टॉलीगंज विधानसभा सीट पर काली पूजा के दौरान कम पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से उनके पालतू जानवरों को शोर से ज्यादा परेशानी नहीं हुई.

बता दें, शनिवार को जब वह काली पूजा का उद्घाटन करते हुए लोगों को संबोधित कर रही थीं, तो उनके सामने जोरदार आवाज के साथ एक पटाखा फूटा. उन्होंने कहा, 'आप देखेंगे कि पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी. हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पटाखे फोड़ेंगे. ग्रीन पटाखे के बिना काली पूजा कैसे पूरी हो सकती है. हम निश्चित रूप से ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे. हालांकि, हम पुलिस की गाइडलाइंस का पालन करेंगे.'

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