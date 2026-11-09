Anirudh-kavya maran marriage: काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी की तैयारियां पूरी, कब लेंगे फेरे, कौन होगा गेस्ट? जानें

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने सालों तक अपने रिश्ते को छिपाकर रखा. अब, यह कपल अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने जा रहा है. रविचंदर और मारन परिवारों ने शादी के लिए ग्रीस को चुना है. शादी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रजनीकांत सहित कई खास मेहमान वहां पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध और काव्या की शादी के कार्यक्रम दो दिनों तक चलेंगे.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, वे 11 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे. साल 2026 के सबसे बड़े आयोजनों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. शादी की तारीख से लेकर मेहमानों तक, अनिरुद्ध और काव्या के विवाह से जुड़ी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं.

अनिरुद्ध की शादी की तारीख

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी के कार्यक्रम 10 नवंबर से ग्रीस में शुरू होंगे. मुख्य समारोह 11 नवंबर को होगा, जिसे '11:11' के संयोग के कारण काफी शुभ माना जा रहा है. 16 अक्टूबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के आधिकारिक 'X' (ट्विटर) अकाउंट से किए गए एक ट्वीट में पुष्टि की गई कि अनिरुद्ध और काव्या का वेडिंग रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा.

शादी में शामिल होने वाले मेहमान

शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय, शाहरुख खान, नयनतारा, धनुष, अल्लू अर्जुन, शिवकार्तिकेयन और उनकी पत्नी आरती, ए.आर. रहमान, अजित कुमार और नेल्सन दिलीपकुमार को आमंत्रित किए जाने की खबर है. हालांकि, मेहमानों की आधिकारिक सूची की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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रजनीकांत और तमिलनाडु के नेता ग्रीस पहुंचे

रजनीकांत, जो अनिरुद्ध की मौसी लता के पति हैं, अपनी बड़ी बेटी ऐश्वर्या के साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर देखे गए. वे शादी में शामिल होने के लिए ग्रीस रवाना हुए हैं. उनके साथ तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद थे.

अनिरुद्ध रविचंदर कौन हैं?

अनिरुद्ध रविचंदर हैदराबाद के एक संपन्न परिवार से आते हैं. वे एक्टर रवि राघवेन्द्र और शास्त्रीय नृत्यांगना लक्ष्मी के बेटे हैं. उनके दादा फिल्म निर्माता के. सुब्रमण्यम हैं. रजनीकांत के साथ प्रोफेशनल रूप से काम करने के अलावा, उनका उनसे पारिवारिक संबंध भी है. अनिरुद्ध की मौसी, लता, की शादी 'थलाइवा' (रजनीकांत) से हुई है.

अनिरुद्ध 'जवान', 'जेलर', 'विक्रम', 'लियो' और कई अन्य बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. उनका एक बहुत ही मशहूर गाना 'वाय दिस कोलावेरी डी?' है, जिसे उन्होंने धनुष के साथ मिलकर बनाया था.

काव्या मारन कौन हैं?

सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी, काव्या मारन, तब इंटरनेट पर छा गईं जब उन्हें अक्सर IPL मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करते हुए देखा गया.

किंग में दिखाएंगे जलवा

'जवान' की सफलता के बाद, शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के लिए संगीत तैयार करने के लिए अनिरुद्ध को चुना गया था. हालांकि, बाद में उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटना पड़ा और यह काम सचिन-जिगर को सौंप दिया गया. लेकिन एक गाना पहले ही तैयार कर लिया था, जिसे फिल्म में रखा गया है. इसके अलावा अनिरुद्ध का BGM भी इसमें सुनाई देगा.

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