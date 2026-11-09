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How to Make Karail: छोले-पनीर छोड़ें, भाई दूज पर मूंग दाल से बनाएं यूपी का मशहूर करैल, प्रोटीन से है भरपूर

दिवाली पर अगर आप भी छोेले, पनीर जैसी सब्जियां खाकर बोर हो चुके हैं और भाई दूज पर कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो लंच या फिर डिनर में यूपी का मशहूर करैल बनाएं. यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और पोषण से भी भरपूर होता है.

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मूंग दाल का करैल (Photo: ITG)
मूंग दाल का करैल (Photo: ITG)

दीवाली के बाद आने वाले भाई दूज के त्योहार पर भाई-बहनों के मिलने-जुलने और दावत का खास दौर चलता है. रोज-रोज वही पनीर, छोले और आलू की सब्जियां खाकर अगर आप बोर हो चुकी हैं, तो इस बार उत्तर प्रदेश की एक बेहद पारंपरिक और लाजवाब डिश ट्राई करें. हम बात कर रहे हैं यूपी के मशहूर मूंग दाल के करैल की.

यह सब्जी स्वाद में जितनी रिच और अनोखी होती है, उतनी ही पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है. इसे बनाने का तरीका बेहद खास है जो आपके त्योहार के खाने में चार चांद लगा देगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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धुली पीली मूंग दाल: 1 कप (2-3 घंटे भीगी हुई)

टमाटर: 3-4 (प्यूरी या बारीक कटे हुए)

अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट: 2 बड़े चम्मच

प्याज: 2 (बारीक कटे हुए या पेस्ट)

खड़े मसाले: तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और जीरा

सूखे मसाले: हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी

हींग: दो चुटकी

तलने या सेकने के लिए: सरसों का तेल या घी

स्वादानुसार नमक और हरा धनिया

ऑथेंटिक स्वाद और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

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मंगोड़ी (करैल) बनाने के लिए भीगी हुई मूंग दाल को बिना पानी के (या बहुत कम पानी डालकर) दरदरा पीसें. ज्यादा बारीक पेस्ट न बनाएं.

इस सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए प्याज-टमाटर के साथ थोड़ा सा काजू पेस्ट या भुनी हुई मूंग दाल का पेस्ट मिला सकती हैं.

बनाने की विधि:

भीगी हुई मूंग दाल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लें. इसमें नमक, थोड़ी सी हींग और सौंफ मिलाकर फेंट लें. अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी मंगोड़ियाँ (करैल) बनाकर तेल में सुनहरी और क्रिस्पी तल लें (या अप्पम पैन में सेक लें).

एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें खड़े मसाले (तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी, लौंग) और हींग का तड़का लगाएं.

अब बारीक कटा प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर की प्यूरी और सभी सूखे मसाले (हल्दी, धनिया, लाल मिर्च) डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं.

मसाले में आवश्यकतानुसार पानी (2 गिलास) डालकर ग्रेवी में अच्छा उबाल आने दें.

जब ग्रेवी में उबाल आ जाए, तब इसमें तली हुई मूंग दाल की मंगोड़ियां (करैल) डाल दें. कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 7-10 मिनट तक पकने दें, ताकि करैल अंदर तक रस सोखकर सॉफ्ट हो जाएं.

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अंत में गरम मसाला, कसूरी मेथी और ढेर सारा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, पारंपरिक और ऑथेंटिक यूपी स्टाइल मूंग दाल करैल तैयार है. इसे भाई दूज के खास मौके पर गरमा-गरम पूरी, पराठों या चावल के साथ सर्व करें.

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