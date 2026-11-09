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दिवाली के स्टॉल पर मधुमक्खियों का हमला, एक लाख की मिठाइयां खराब; 3 कर्मचारी घायल

फतेहाबाद के महाराजा अग्रसेन चौक पर लवली स्वीट्स के स्टॉल पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. दुकानदार का दावा है कि एक लाख रुपये की मिठाई खराब हुई और 2-3 कर्मचारी घायल हुए.

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फतेहाबाद में सैकड़ों मधुमक्खियों ने मिठाइयों को घेरा.(Photo:Screengrab)
फतेहाबाद में सैकड़ों मधुमक्खियों ने मिठाइयों को घेरा.(Photo:Screengrab)

हरियाणा के फतेहाबाद शहर में दिवाली के दौरान मिठाई की एक दुकान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. महाराजा अग्रसेन चौक स्थित लवली स्वीट्स के बाहर लगाए गए स्टॉल पर अचानक सैकड़ों मधुमक्खियां पहुंच गईं और मिठाइयों पर बैठ गईं. इससे काफी मात्रा में मिठाई खराब हो गई. दुकानदार के मुताबिक, घटना में उसे करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मधुमक्खियों के डंक से दुकान के दो से तीन कर्मचारी भी घायल हो गए.

दुकान संचालक रिंकू ने बताया कि दिवाली के अवसर पर उसने मिठाइयां तैयार कर महाराजा अग्रसेन चौक पर बेचने के लिए स्टॉल लगाया था. इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड वहां पहुंच गया. देखते ही देखते सैकड़ों मधुमक्खियां मिठाइयों पर बैठ गईं.

रिंकू के मुताबिक, मधुमक्खियों के कारण काफी मिठाई खराब हो गई. इस घटना में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मधुमक्खियों के डंक से उसके दो-तीन कर्मचारी भी घायल हुए हैं.

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मधुमक्खी पालकों पर जताई आशंका

दुकानदार रिंकू ने आशंका जताई कि मधुमक्खी पालन करने वाले कुछ लोगों ने अपने बक्से खोलकर मधुमक्खियों को छोड़ दिया होगा. हालांकि, उन्होंने अपनी इस आशंका के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है.

मिठाई ढंककर रखने की अपील की

फतेहाबाद के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि राठी ने बताया कि दुकानदारों को खुले में मिठाइयां बेचने से बचने के लिए पहले भी जागरूक किया गया है. इस संबंध में अभियान चलाया जा चुका है और आने वाले दिनों में भी जागरूकता अभियान जारी रहेगा.

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उन्होंने दुकानदारों से मिठाइयों को ढककर रखने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की.

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