Ramayana में 'रावण' का महिमामंडन नया नहीं, 20 साल पहले टीवी के 'रावण' पर मचा था शोर

मल्टीस्टारर फिल्म 'रामायण' में यश का भौकाल मचा हुआ है. उन्होंने फिल्म में रावण का रोल प्ले किया है. एक्टर का काम इतना दमदार और प्रभावशाली है कि हर कोई उनकी चर्चा करने को मजबूर हो गया है. राम बने रणबीर कपूर पर यश का किरदार हावी दिखा. फिल्म में रावण की जिंदगी के अहम पड़ावों पर फोकस किया गया है. सोशल मीडिया पर रावण के किरदार का महिमामंडन किए जाने की बात हो रही है. नितेश तिवारी को टारेगट किया जा रहा है. इंटरनेट पर मीम बन रहे हैं. लोगों का कहना है ये रामायण नहीं बल्कि रावाणयम है.

और पढ़ें

रावण के ग्लोरिफिकेशन को लेकर उठे विवाद के बीच एक बात अहम है. ऐसा नहीं है कि रामायण में रावण को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश पहली बार हुई हो. करीब 20 साल पहले भी टीवी शो रावण को अपनी कहानी और स्क्रीनप्ले के लिए बैशिंग झेलनी पड़ी थी. मेकर्स ने रावण के जीवन पर आधारित शो बनाया था. जिसे रावण नाम दिया गया. जीटीवी के इस शो पर उस दौर में खूब शोर मचा था. जानते हैं इस शो और इससे जुड़े विवादों के बारे में...

रावण की अनकही कहानी

18 नवंबर 2006 को जी टीवी पर 'रावण' शो लॉन्च हुआ था. शो में रावण की कहानी उसके जन्म से दिखाई गई थी. उसके राजा बनने से लेकर पतन होने तक का सफर शो में दिखाया गया था. ये ऐसा शो था जिसका फोकस भगवान राम और उनकी महिमा, त्याग पर नहीं, बल्कि लंकापति रावण पर था. शो में रावण के जीवन, उसकी फैमिली, शिवभक्ति और उसके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया. दशानन का रोल नरेंद्र झा ने प्ले किया था. मेकर्स ने रावण को खलनायक की तरह पेश नहीं किया. बल्कि उसके व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं से दर्शकों को रूबरू कराने की सोची थी. शो के लेखक चंदन सिंह और एक्टर नरेंद्र झा के मुताबिक, लोग रावण को सीता हरण वाली गलती के लिए याद रखते हैं, लेकिन वो कितना विद्वानी था... उसकी शिवभक्ति और शक्तिशाली राजा होने की खूबियों पर कम बात होती है.

Advertisement

शो के मेकर्स पर उठे सवाल

मेकर्स का ये शो बनाने का आइडिया लोगों को खटका था. रावण को महान राजा बताने की उनकी इस सोच पर विवाद हुआ था. बात इतनी बिगड़ी कि शो के लॉन्च से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहस छिड़ गई थी. पत्रकार और नरेंद्र झा आमने-सामने आ गए थे. विवाद के बावजूद ये शो 2 साल तक टेलीकास्ट हुआ था. इसके कुल 105 एपिसोड प्रसारित हुए थे. राइटर चंदन सिंह के मुताबिक, रावण के किरदार को लिखने से पहले उन्होंने पांच साल तक रिसर्च की थी. वाल्मीकि रामायण, जैन रामायण, रामचरितमानस और कंब रामायण जैसे कई ग्रंथों को पढ़ा था. उन्होंने क्लियर किया कि उनका शो रावण के गलत कामों को सही नहीं ठहराता. उनकी कहानी बस ये बताने का प्रयास करती है कि कैसे रावण का अहंकार ही उसके पतन की वजह बना था.

सालों बाद आज नितेश तिवारी की रामायण का पहला पार्ट देखकर लोग रावण के महिमामंडन से नाराज हैं. यश के किरदार का मुद्दा आज काफी बड़ा बन चुका है. क्योंकि ये बड़ी फिल्म है जो ग्लोबल लेवल पर रिलीज हुई है. वहीं रावण शो के वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था. विवाद उठा था. लेकिन टीवी इंडस्ट्री तक सीमित रह गया था.

---- समाप्त ----