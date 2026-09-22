माथे पर तिलक, हाथ में दूर्वा... लालबागचा राजा की भक्ति में लीन शाहरुख खान, बप्पा के चरणों में टेका माथा

बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर अपने परिवार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दरबार में दर्शन करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं. बप्पा के दरबार में शाहरुख खान का यह भक्तिमय अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है.

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नेवी ब्लू पठानी कुर्ता सेट पहने और माथे पर पारंपरिक लाल तिलक लगाए शाहरुख ने भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार और टीम के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा की.

बप्पा के चरणों में टेका माथा

वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान नीले रंग के कुर्ता-पायजामा में बेहद पारंपरिक और सादे लुक में नजर आ रहे हैं. वे लालबागचा राजा की प्रतिमा के सामने बड़ी ही श्रद्धा और लीनता के साथ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं. इसके बाद वे बप्पा के चरणों में अपना माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही मूर्ति के पास लाल गुलाब और दूर्वा (घास) अर्पित करते हैं.

परिवार संग पूजा-अर्चना

शाहरुख के साथ उनकी पत्नी गौरी खान पीले रंग के सूट में और बेटी सुहाना खान हरे रंग के एथनिक आउटफिट में नजर आईं. दोनों ने भी बप्पा के चरणों में शीश नवाया और हाथ जोड़कर पूजा-अर्चना की. पंडित जी ने शाहरुख और उनके परिवार के माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया.

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दर्शन और पूजा पूरी करने के बाद शाहरुख खान बेहद प्यार से अपनी बेटी सुहाना को संभालते हुए और उनके सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ते दिखे. अंत में अपनी कार में बैठते समय उन्होंने फैंस का अभिवादन भी किया. वीडियो में भारी सुरक्षा के बीच सुपरस्टार के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती भीड़ भी दिखाई दी.

लालबागचा राजा के बारे में

लालबागचा राजा मुंबई की सबसे मशहूर सार्वजनिक गणेश मूर्ति है, जिसे 1934 में मध्य मुंबई में स्थापित किया गया था. 'नवसाचा गणपति' (मनोकामना पूरी करने वाले गणेश) के रूप में मशहूर इस मूर्ति के दर्शन के लिए 11 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव में लाखों भक्त, जिनमें सेलिब्रिटी और वीआईपी भी शामिल हैं, आते हैं और गिरगांव चौपाटी पर भव्य विसर्जन से पहले घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं.

दिसंबर में रिलीज होगी किंग

इस बीच, शाहरुख अपनी अगली बड़ी फिल्म 'किंग' के लिए तैयार हैं, जो 24 दिसंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बड़े पैमाने पर बन रही इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे कई कलाकार शामिल हैं.

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