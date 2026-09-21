संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक परिवार की 3 पीढ़ियां, पिता-माता के बाद अब बांग्लादेश के PM करेंगे संबोधित

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान जल्द ही एक तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं. वे अपनी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने का गौरव हासिल होगा.प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान सोमवार को न्यूयॉर्क के पांच दिन के दौरे पर रवाना हुए.
तारिक रहमान न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे. 24 सितंबर को 81वें सत्र में अपना पहला भाषण देते ही रहमान अपने परिवार के तीसरे सदस्य बन जाएंगे जो UNGA को संबोधित करेंगे; उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया ऐसा कर चुके हैं.
उनके पिता ज़ियाउर रहमान ने 1980 में UNGA को संबोधित किया था, जबकि उनकी मां खालिदा ज़िया ने 1993 में इस मंच को संबोधित किया था.
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम तारिक रहमान, उनकी पत्नी डॉ जुबैदा रहमान और दौरे में शामिल दूसरे लोग तुर्की के एक विमान से 5 दिनों के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुए हैं.
प्रधानमंत्री के प्रेस सेक्रेटरी सालेह शिबली ने बताया कि इस्तांबुल में तीन घंटे रुकने के बाद PM रहमान के शाम 5:55 बजे (न्यूयॉर्क समय) न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है.
इससे पहले विदेश सचिव असद आलम सियाम ने कहा कि प्रधानमंत्री रहमान 22 सितंबर को राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के लिए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आयोजित स्वागत नाश्ते में शामिल होंगे और उसके बाद UNGA के उद्घाटन सत्र में अन्य विश्व नेताओं के साथ जुड़ेंगे.
शाम को रहमान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्राध्यक्षों, सरकार के प्रमुखों के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होंगे, और अगले दिन वह नाश्ते पर एक बैठक में अंतरराष्ट्रीय चैरिटेबल और मानवीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
उसी दिन, वह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे और स्पेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वैश्विक असमानता संकट से निपटने पर एक बैठक को संबोधित करेंगे और UN महासचिव की पहल पर बुलाई गई "क्लाइमेट एक्शन एंड द जस्ट ट्रांजिशन" (जलवायु कार्रवाई और न्यायपूर्ण बदलाव) नामक उच्च-स्तरीय बैठक में शामिल होंगे.
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 24 सितंबर को UNGA में अपना भाषण देंगे, और उसी दिन वह समुद्र के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्व के खतरों पर एक उच्च-स्तरीय बैठक में शुरुआती संबोधन देंगे.
विदेश सचिव ने कहा, "वह बांग्लादेश द्वारा आयोजित दो महत्वपूर्ण साइड इवेंट्स में भी शामिल होंगे."
सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने बताया कि UNGA के दौरान, रहमान पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड, क्रोएशिया, हैती के अपने समकक्षों और कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.
वह UN महासचिव, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष, म्यांमार पर UN महासचिव के विशेष दूत और कई अन्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे.