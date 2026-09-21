scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छठ पूजा पर पहली बार खुलकर बोलीं तमन्ना भाटिया, हुईं इमोशनल

तमन्ना भाटिया ने 'छठी मैया' गाने के लिए फैंस के प्यार पर रिएक्शन देते हुए कहा कि यह गाना सम्मान के साथ छठ पूजा और उसके आभार के संदेश को दिखाता है.

Advertisement
X
छठ पूजा पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: Instagram/Zee Music Company)
छठ पूजा पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: Instagram/Zee Music Company)

तमन्ना भाटिया ने अपनी आने वाली फिल्म 'द वन' (The Vvaan) के लिए 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि इस सीक्वेंस ने उन्हें छठ पूजा और इस त्योहार से जुड़े सांस्कृतिक महत्व को गहराई से समझने में मदद की.

दिल्ली में फिल्म के प्रमोशन इवेंट में बोलते हुए तमन्ना ने कहा कि मेकर्स इस बात को लेकर बहुत सतर्क थे कि त्योहार को सम्मान के साथ दिखाया जाए और इसकी परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाए. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे इस सीक्वेंस की शूटिंग उनके लिए अचानक बहुत भावुक कर देने वाली बन गई.

छठ पूजा को लेकर बोलीं तमन्ना
तमन्ना का कहना है कि छठ पूजा को 'बहुत सम्मान' के साथ दिखाया गया है. 'छठी मैया' गाने के बारे में बात करते हुए, तमन्ना ने डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा और राइटर-प्रोड्यूसर अरुणाभ कुमार को इस सीक्वेंस को इतनी सावधानी और संवेदनशीलता से बनाने का श्रेय दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Tamannah Bhatia
तमन्ना के बाद सूरज बड़जात्या की फिल्म में छठ की झलक
The Vvaan Controversy
रिलीज से पहले विवादों में 'द वन', म्यूजिक चुराने का लगा आरोप
Bollywood chhath puja
तमन्ना भाटिया के बाद अब शरवरी वाघ ने की छठी मैया की पूजा, माथे पर दिखा लंबा सिंदूर
Tamannaah Bhatia Thummak Thummak
छठी मैया गाने के बाद अब 'ठुम्मक ठुम्मक' लेकर आ रही तमन्ना भाटिया
Bigg boss 20 promo
तमन्ना ने सलमान संग लगाए ठुमके, बीच में आए मुनव्वर फिर...

उन्होंने कहा, 'हिंदी सिनेमा में पहली बार छठ पूजा को इस तरह से दिखाया गया है. सच कहूं तो, दीपक और अरुणाभ सर इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और वे इसका बहुत सम्मान करते हैं और इसे लेकर बहुत गहराई से महसूस करते हैं. शूटिंग के दौरान उन्होंने यह पक्का किया कि हर चीज का ध्यान रखा जाए और इसे बहुत खूबसूरती और सम्मान के साथ शूट किया जाए.'

Advertisement

तमन्ना के लिए, इस त्योहार का सबसे अहम पहलू आभार की भावना है. उन्होंने कहा, 'छठ पूजा आभार का प्रतीक है; यह हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए शुक्रगुजार होने का प्रतीक है - चाहे जिंदगी में उतार-चढ़ाव हों या कुछ भी - और मुझे लगता है कि उन्होंने इसे एक गाने में बहुत अच्छे से पिरोया है, जिसे हमें बहुत प्यार मिला है और हम इसके लिए बहुत आभारी महसूस करते हैं.'

एक्ट्रेस ने उन्हें इस गाने का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स का शुक्रिया भी अदा किया और कहा, 'तो, मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद.'

छठ की पहले जानकारी नहीं थी
तमन्ना का कहना है कि फिल्म से पहले उन्हें छठ पूजा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. तमन्ना ने पहले ‘द वन’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान इस गाने के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग से पहले छठ पूजा के बारे में उनकी जानकारी काफी हद तक मुंबई में होने वाले जश्न को देखने तक ही सीमित थी.

उन्होंने कहा, 'यह फिल्म हम सभी के लिए बहुत खास है. हमारे देश में बहुत सी लोक कथाएं हैं, और उन्हें बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत हिम्मत, स्पष्टता और विजन की जरूरत होती है.'

Advertisement

मुंबई में पली-बढ़ीं तमन्ना ने याद किया कि छठ पूजा के दौरान जुहू बीच पर अक्सर लोगों की भारी भीड़ जमा होती थी, लेकिन उन्होंने माना कि उन्हें इससे जुड़े रीति-रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी.

उन्होंने कहा, 'मैं मुंबई में बड़ी हुई हूं. छठ पूजा एक बड़ा त्योहार है, और मैंने हमेशा जुहू बीच पर भारी भीड़ देखी है. मुझे इस त्योहार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. लेकिन जब मैंने यह सीन शूट किया, तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत मुश्किल व्रत रखा जाता है, जिसमें लोग 36 घंटे तक बिना पानी के रहते हैं और देवी की पूजा करते हैं.'

तमन्ना ने त्योहार के एक खास पहलू के बारे में भी बात की, जो इसके बारे में और जानने के बाद उनके मन में बस गया.

उन्होंने कहा, 'आजकल हम आभार और मैनिफेस्टेशन (इच्छाओं को सच करने) के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं. यह बिहारी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है. हर कोई उगते सूरज को सम्मान देता है, लेकिन यहां डूबते सूरज को भी उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है.'

इस सीन की शूटिंग का अनुभव आखिरकार उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इमोशनल रहा.

तमन्ना ने याद करते हुए कहा, 'जब मैं सीन शूट कर रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे नहीं पता क्यों. कलाकार के तौर पर हम एक माध्यम की तरह होते हैं, और मुझे लगता है कि हमसे परे भी कुछ ऐसा है जो हमें कुछ खास महसूस कराता है.'

Advertisement

कब रिलीज होगी फिल्म?
द वन सिद्धार्थ और तमन्ना की एक साथ पहली फिल्म है.  दीपक कुमार मिश्रा ने फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि शोभा कपूर और एकता कपूर इसके निर्माताओं में से हैं. द वन 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगा, छठी मैया पहले से ही फिल्म के प्रमुख प्रचार ट्रैक में से एक के रूप में उभर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तलाक से पहले पत्नी का कत्ल, सिर में गोली मारकर पति फरार, देहरादून पुलिस कर रही तलाश |
    पश्चिम बंगाल SIR: SC में चुनाव आयोग का जवाब, 37 लाख से अधिक अपीलों के निपटारे के लिए मांगे 42 ट्रिब्यूनल |
    Kaju Lehsun Chutney Recipe: बाजार की छोड़िए, घर पर बनाएं काजू-लहसुन की क्रीमी चटनी, पराठा-बर्गर के साथ लगेगी टेस्टी! |
    NPS Swasthya: एनपीएस वालों के लिए ₹1 से ₹30 लाख तक का हेल्थ कवर, जानें कैसे मिलेगा फायदा |
    'मैं जिंदा जल रही हूं...', लड़की ने डॉक्टर से कहा- प्लीज मेरे पैर काट दो |
    टेस्ट में किडनी की पथरी का पता चले तो क्या करें? डॉक्टर से जानें आगे का सही इलाज  |
    'मुझे बच्चों से कोई लगाव नहीं, सहेली के साथ ही जीना है': कानपुर में महिला ने 'Instagram Friend' के लिए घर-परिवार सब छोड़ा |
    कोलकाता की दुर्गा पूजा में 15 साल बाद लौटीं बड़ी आंखों वाली पारंपरिक प्रतिमाएं |
    जब टीटू ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मिला ये मजेदार जवाब! |
    बॉलीवुड में मची छठ पूजा मनाने की होड़! कहानी की डिमांड या ऑडियंस को लुभाना है असली प्लान?
    Advertisement