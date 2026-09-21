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बैंकॉक से कपड़ों के बीच छिपा कर लाया 8 करोड़ से ज्यादा का गांजा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर AIU ने बैंकॉक से आए 41 वर्षीय यात्री इमरान शेख को गिरफ्तार कर लिया. उसके सामान से कपड़ों के बीच छिपाकर रखे 14 पैकेट में 8.9 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 8.9 करोड़ रुपये है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के पास से करीब 8.9 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 8.9 करोड़ रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर की गई.

कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार यात्री की पहचान इमरान शेख के रूप में हुई है. 41 वर्षीय इमरान शेख मुंबई का रहने वाला है और बैंकॉक से अहमदाबाद पहुंचा था. एयरपोर्ट पर उसके सामान की जांच के दौरान अधिकारियों को शक हुआ. इसके बाद AIU की टीम ने उसके चेक-इन बैगेज की तलाशी ली.

पीटीआई के मुताबिक, तलाशी के दौरान अधिकारियों को हरे रंग का एक पदार्थ मिला, जिसे 14 एयरटाइट प्लास्टिक पैकेट में पैक किया गया था. इन पैकेट्स को कपड़ों के बीच छिपाकर सामान में रखा गया था. अधिकारियों ने जब इसकी जांच की तो शुरुआती परीक्षण में पदार्थ के गांजा (Marijuana) होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पूरे सामान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, बरामद गांजे का कुल वजन करीब 8.9 किलोग्राम था. इसकी अनुमानित कीमत करीब 8.9 करोड़ रुपये आंकी गई है. अधिकारियों को शक है कि इस प्रतिबंधित पदार्थ को विदेश से भारत लाकर तस्करी की कोशिश की जा रही थी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर मामले की आगे की कड़ियों की जांच की जा रही है.

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अधिकारियों ने बताया कि इमरान शेख को नशीली दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. कस्टम विभाग अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे भारत में किसे सौंपा जाना था. मामले में आरोपी के संपर्कों और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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