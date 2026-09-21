तलाक से पहले पत्नी का कत्ल, सिर में गोली मारकर पति फरार, देहरादून पुलिस कर रही तलाश

देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 27 वर्षीय काजल की उसके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि पति ने पत्नी के सिर में गोली दागकर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से काजल और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था. जानकारी के मुताबिक, दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले थे. इसी बीच सुबह के समय यह वारदात हो गई. आरोप है कि पति ने काजल के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

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वारदात के बाद खुद पुलिस को दी सूचना

घटना के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को वारदात की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हालांकि, पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या थी, पुलिस इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने मौके का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही हत्या के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ.

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आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

सीओ क्लेमेनटाउन के मुताबिक, पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. फिलहाल आरोपी पति की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या की असली वजह का पता लगाने के लिए पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस की जांच का फोकस आरोपी पति की तलाश और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने पर है.

काजल की मौत के बाद अब पुलिस इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है. पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद और तलाक की जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी.



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