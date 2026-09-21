scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाक से पहले पत्नी का कत्ल, सिर में गोली मारकर पति फरार, देहरादून पुलिस कर रही तलाश

देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय काजल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि उसके पति ने ही उसके सिर में गोली दागी. दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था और जल्द तलाक होने की बात सामने आई है. वारदात के बाद पति ने पुलिस को सूचना दी और मौके से फरार हो गया.

Advertisement
X
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट. (File Photo: Sagar Sharmah/ITG)
पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट. (File Photo: Sagar Sharmah/ITG)

देहरादून के क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 27 वर्षीय काजल की उसके ही पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि पति ने पत्नी के सिर में गोली दागकर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से काजल और उसके पति के बीच विवाद चल रहा था. जानकारी के मुताबिक, दोनों जल्द ही तलाक लेने वाले थे. इसी बीच सुबह के समय यह वारदात हो गई. आरोप है कि पति ने काजल के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

वारदात के बाद खुद पुलिस को दी सूचना

घटना के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को वारदात की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हालांकि, पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे की असली वजह क्या थी, पुलिस इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Between 1990 and 2020, glaciers across the Hindu Kush Himalaya lost around 12% of their total area and 9% of their estimated ice reserves.
खतरे में देवभूमि के 23 ग्लेशियर! 25 KM पिघली बर्फ, नई रिसर्च से बढ़ी टेंशन
अंकिता भंडारी की चौथी बरसी पर उठे सवाल, CBI जांच की बात
Four Years of Ankita Bhandari Murder Case: Massive Justice Rally Held
चार साल बीते, सवाल बाकी... अंकिता की चौथी बरसी पर देहरादून में उमड़ा हुजूम
दिल्ली से बस के जरिए कम खर्च में घूम आएं ये 7 शानदार डेस्टिनेशन (Photo-ITG)
वीकेंड ट्रिप का है प्लान? दिल्ली के पास की ये 7 जगहें हैं बेस्ट
Dehradun triple talaq case
'हलाला की शर्त के बिना साथ नहीं रखूंगा...', देहरादून ट्रिपल तलाक में नया ट्विस्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने मौके का निरीक्षण किया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही हत्या के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ.

Advertisement

आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस

सीओ क्लेमेनटाउन के मुताबिक, पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. फिलहाल आरोपी पति की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि हत्या की असली वजह का पता लगाने के लिए पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस की जांच का फोकस आरोपी पति की तलाश और वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने पर है.

काजल की मौत के बाद अब पुलिस इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है. पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद और तलाक की जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की पूरी वजह और घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पश्चिम बंगाल SIR: SC में चुनाव आयोग का जवाब, 37 लाख से अधिक अपीलों के निपटारे के लिए मांगे 42 ट्रिब्यूनल |
    Kaju Lehsun Chutney Recipe: बाजार की छोड़िए, घर पर बनाएं काजू-लहसुन की क्रीमी चटनी, पराठा-बर्गर के साथ लगेगी टेस्टी! |
    NPS Swasthya: एनपीएस वालों के लिए ₹1 से ₹30 लाख तक का हेल्थ कवर, जानें कैसे मिलेगा फायदा |
    'मैं जिंदा जल रही हूं...', लड़की ने डॉक्टर से कहा- प्लीज मेरे पैर काट दो |
    टेस्ट में किडनी की पथरी का पता चले तो क्या करें? डॉक्टर से जानें आगे का सही इलाज  |
    'मुझे बच्चों से कोई लगाव नहीं, सहेली के साथ ही जीना है': कानपुर में महिला ने 'Instagram Friend' के लिए घर-परिवार सब छोड़ा |
    कोलकाता की दुर्गा पूजा में 15 साल बाद लौटीं बड़ी आंखों वाली पारंपरिक प्रतिमाएं |
    जब टीटू ने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मिला ये मजेदार जवाब! |
    बॉलीवुड में मची छठ पूजा मनाने की होड़! कहानी की डिमांड या ऑडियंस को लुभाना है असली प्लान? |
    वकीलों से मारपीट मामले में CBI जांच की याचिका खारिज, BCI चेयरमैन के खिलाफ हुआ था प्रदर्शन
    Advertisement