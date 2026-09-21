'सलमान आप OG हो...', ट्रोलर्स की क्लास लगाने पर भाईजान के सपोर्ट में उतरे सेलेब्स

सलमान खान ने हाल ही में बिग बॉस 20 के सेट से पैपराजी और ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और पैपराजी के बढ़ते दखल को लेकर सलमान खान की नाराजगी का अब बॉलीवुड के दूसरे सितारों का भी समर्थन मिल रहा है.

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बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार में सलमान ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और सेलिब्रिटीज की बॉडी शेमिंग पर खुलकर अपनी बात रखी. उनके इस अंदाज की वरुण धवन और नेहा धूपिया के बाद अब फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने भी तारीफ की है.

रोहित शेट्टी ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

सलमान के बयान के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी सलमान के सपोर्ट में उतरे. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान के उसी शर्टलेस मोमेंट की एक तस्वीर शेयर की. जिसे पोस्ट करते हुए रोहित ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए लिखा, 'उनके (सलमान) लिए सिर्फ बिना शर्त प्यार. डियर ट्रोलर्स, इट्स डन ब्रो.' रोहित के इस पोस्ट को उनके फैंस का समर्थन मिल रहा है.

वरुण धवन ने किया सलमान का सपोर्ट

वरुण धवन ने भी सलमान खान का साथ दिया. उन्होंने सलमान का शर्टलेस वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया.

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रोहित शेट्टी के अलावा फिल्ममेकर कुणाल कोहली भी सलमान के समर्थन में उतरे और उनकी तारीफ की. उन्होंने सलमान के वीडियो के साथ लिखा, 'रिस्पेक्ट.. आपने सोशल मीडिया एटिकेट, व्यवहार, ट्रोल्स और पैपराजी को लेकर सबसे जरूरी बातें कहीं हैं और जब भाई बोलता है तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता.'

सलमान की सपोर्ट में उतरी बॉलीवुड एक्ट्रेस

एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने भी सलमान का सपोर्ट किया. रोहित शेट्टी की तरह उन्होंने भी सलमान खान की शर्टलेस तस्वीर शेयर की और लिखा, 'आपके लिए दिल से सम्मान है. आप सच में OG और असली हीरो हैं.'

नेहा धूपिया भी सलमान खान के सपोर्ट में नजर आई. उन्होंने सोशल मीडिया पर सलाम लिखा, टाइगर जिंदा है. एक्ट्रेस मोनालिसा ने भी सलमान खान की तारिफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है.

वीकेंड का वार के दौरान सलमान ने खुलासा किया कि उनको भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें बूढ़ा तक कहते हैं. इसके साथ ही, कई तरह के कमेंट करते हैं. सलमान ने इस दौरान कटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर ट्रोल करने वालों को खरी खोटी सुनाई.

उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ना आम बात है और जब कटरीना फिल्मों में वापसी करेंगी तो वह दोबारा से फिट हो जाएंगी. सलमान ने यह भी कहा कि अभी कटरीना अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं.

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सलमान खान ने पैपराजी कल्चर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने फीमेल एक्ट्रेस की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने को लेकर सवाल उठाए और इसके साथ ही उन्होंने पैपराजी की जमकर क्लास भी लगाई .

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