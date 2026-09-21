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तीन महीने का गर्भ, जमीन का विवाद और खौफनाक सुबह, पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद पर ब्लेड चलाया, फिर दूसरी मंजिल से कूदा

पुणे के देहूगांव में तीन महीने की गर्भवती 28 वर्षीय शुभांगी की उसके पति आकाश ने धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी. इसके बाद आकाश ने खुद पर ब्लेड से वार किए और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है. पुलिस के मुताबिक, खेती की जमीन खरीदने को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था.

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पति ने गर्भवती पत्नी का किया मर्डर. (Photo: ITG)
पति ने गर्भवती पत्नी का किया मर्डर. (Photo: ITG)

पुणे के देहूगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन महीने की गर्भवती महिला की उसके पति ने धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी. पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी अपनी जान देने की कोशिश की. पहले उसने अपने शरीर पर ब्लेड से वार किए और इसके बाद दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. इस घटना में उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और वह गंभीर रूप से घायल है. फिलहाल उसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतका की पहचान 28 वर्षीय शुभांगी आकाश बारसकर के रूप में हुई है. वहीं आरोपी पति का नाम 31 वर्षीय आकाश रामदास बारसकर है. आकाश मूल रूप से अहिल्यानगर जिले के जामखेड तालुका के वाघा गांव का रहने वाला है.

आकाश पुणे के हिंजवडी इलाके की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था. फिलहाल वह देहूगांव में किराए के कमरे में रह रहा था. पुलिस के मुताबिक, गांव में खेती की जमीन खरीदने को लेकर पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आकाश ने करीब 5-6 महीने पहले गांव में खेती की जमीन खरीदी थी. शुभांगी इस जमीन को खरीदने के विरोध में थी. जमीन खरीदने में लगने वाले पैसों को लेकर भी दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. शुभांगी चाहती थी कि गांव में जमीन लेने के बजाय पुणे में प्रॉपर्टी खरीदी जाए.

आईटी इंजीनियर था आरोपी पति

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पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पूरी घटना 20 सितंबर की सुबह करीब 4:30 से 5:30 बजे के बीच देहूगांव में रामचंद्र यदु राऊत के किराए के कमरे में हुई. बताया गया है कि उस सुबह भी पति-पत्नी के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ. परिजनों की शिकायत के मुताबिक, दोनों के बीच छोटी-बड़ी बातों को लेकर लगातार झगड़े होते रहते थे. आरोप है कि शुभांगी तीन महीने की गर्भवती होने के बावजूद आकाश उसकी ठीक से देखभाल नहीं करता था. विवाद बढ़ने के बाद आरोप है कि आकाश ने धारदार हथियार से शुभांगी के गले पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई.

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पत्नी की हत्या के बाद आकाश ने भी आत्महत्या की कोशिश की. उसने पहले अपने शरीर पर ब्लेड से वार किए. इसके बाद दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. नीचे गिरने के कारण उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद देहुरोड पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी. घायल आकाश को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

शुभांगी के पिता 56 वर्षीय सतीश मारुति काईत की शिकायत के आधार पर आकाश रामदास बारसकर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटनाक्रम की जांच कर रही है. हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार, घटनास्थल से मिले सबूत और पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विक्रम बनसोडे ने बताया कि पुलिस को आकाश के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. टीम मौके पर पहुंची तो जांच में सामने आया कि आकाश ने अपनी पत्नी के गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या की थी. इसके बाद उसने खुद के शरीर पर ब्लेड से वार किए और दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी.  पुलिस अधिकारी के मुताबिक, करीब 5-6 महीने पहले आकाश ने गांव में जमीन खरीदी थी. उसकी पत्नी इसका विरोध कर रही थी और वह पुणे में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी.

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इस बात को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय से मामूली विवाद चल रहे थे. पुलिस ने बताया कि आकाश आईटी इंजीनियर के तौर पर काम करता है. फिलहाल आकाश का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस उसकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस हत्या के पीछे की वजह और वारदात के दौरान क्या-क्या हुआ, इसकी पूरी पड़ताल में जुटी है. तीन महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या और उसके बाद पति का आत्महत्या का प्रयास देहूगांव में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब पुलिस की जांच से इस वारदात की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.
 

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