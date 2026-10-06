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रूसी शहरों में यूक्रेन ने रातभर दागे 650 ड्रोन, रूस ने बदले में ले ली 6 की जान

रूस-यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है. एक तरफ यूक्रेन ने रूसी शहरों में ड्रोन हमले किए तो दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि रूसी हमले में छह लोगों की मौत हुई है.

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यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा हमला. (AP Photo)
यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा हमला. (AP Photo)

यूक्रेन ने एक बार फिर रूस में बड़ा ड्रोन हमला किया है. रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने रातभर मॉस्को इलाके में करीब 650 ड्रोन भेजे. रूस के मुताबिक, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन को मॉस्को तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया.

मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि रूसी राजधानी के आसपास पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में ड्रोन को मार गिराया गया. उन्होंने बताया कि मॉस्को के नजदीक पहुंचने वाले 105 ड्रोन भी नष्ट किए गए. शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान या लोगों के घायल होने की खबर नहीं है. 

यह भी पढ़ें: ब्लैक सी में रूसी ड्रोन का कार्गो शिप पर अटैक, कैप्टन की मौत... एक भारतीय नागरिक घायल

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रूस की तरफ से बताए गए ड्रोन के आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. अगर रूस का दावा सही है, तो यह यूक्रेन की तरफ से रूस पर किए गए बड़े ड्रोन हमलों में से एक हो सकता है. यूक्रेनी मीडिया ‘द कीव इंडिपेंडेंट’ ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि मॉस्को से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित एक तेल उत्पादन केंद्र को भी निशाना बनाया गया. 

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यूक्रेन का क्या कहना है?

यूक्रेन पहले भी रूस के तेल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े ठिकानों पर हमले करता रहा है. यूक्रेन का कहना है कि रूस की ऊर्जा कमाई को नुकसान पहुंचाने से उसकी युद्ध क्षमता पर असर डाला जा सकता है. रूस की अर्थव्यवस्था में तेल और ऊर्जा निर्यात से होने वाली कमाई काफी महत्वपूर्ण है. 

क्या रूस ने भी दिया हमले का जवाब?

रूस भी यूक्रेन के अलग-अलग इलाकों में लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है. इन हमलों में आम नागरिकों की मौत के साथ घरों और जरूरी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है. सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी हवाई हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. 

यह भी पढ़ें: यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस? विदेशी नागरिकों और डिप्लोमेट्स से कीव छोड़ने की अपील

अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में 59 लोग घायल हुए. बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे रहे. मॉस्को पर हुए ताजा ड्रोन हमले और खार्किव में हुई मौतें दिखाती हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध लगातार गंभीर बना हुआ है. ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों देशों के बीच बढ़ते हवाई हमले युद्ध को और लंबा खींचेंगे?

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