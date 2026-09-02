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'रूस के आसमान में सुरक्षित दिन खत्म', ड्रोन के खतरों के बीच जेलेंस्की ने एयरलाइंस को किया अलर्ट

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के एयरस्पेस को असुरक्षित बताया है. ड्रोन्स के खतरे को देखते हुए उन्होंने एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनियों को आगाह किया है. इसके साथ ही रूस जाने वाली उड़ानों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

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रूस के ड्रोन खतरों को देखते हुए जेलेंस्की ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है. (Photo-फाइल)
रूस के ड्रोन खतरों को देखते हुए जेलेंस्की ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है. (Photo-फाइल)

रूस के आसमान में ड्रोन हमलों का खतरा अब हवाई सफर के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनियों को रूस के एयरस्पेस को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि रूसी एयरस्पेस अब पहले की तरह सुरक्षित नहीं रहा और आने वाले समय में यहां बड़े पैमाने पर ड्रोन देखे जा सकते हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हुए थे. ये हमले रूसी एयरस्पेस से यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुए. अब उनके मुताबिक, इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा.

'रूस के आसमान में सुरक्षित दिन खत्म'

जेलेंस्की ने बताया कि रूस के आसमान में उड़ानों के लिए सुरक्षित समय अब खत्म हो चुका है. रूस में ड्रोन एक्टिविटीज इतनी बढ़ सकती हैं कि एयरलाइंस को अपने फ्लाइट्स को शेड्यूल करते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा. हालांकि, जेलेंस्की ने ये भी माना कि यूक्रेन का निशाना नागरिक विमान नहीं हैं.

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उन्होंने कहा कि यूक्रेन बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहता. उनकी चेतावनी रूस के एयरस्पेस में बढ़ते ड्रोन के खतरे को लेकर है.

मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की उड़ानों पर खास नजर

जेलेंस्की ने उन एयरलाइंस को भी संदेश दिया जो रूस के बड़े शहरों के लिए उड़ानें चलाती हैं. इनमें मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग मुख्य हैं. उन्होंने कहा कि इन जगहों के लिए उड़ान भरने वाली कंपनियों को रूसी एयरस्पेस के मौजूदा हालात को ध्यान में रखना चाहिए.

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उन्होंने यूक्रेन में मौजूद दूसरे देशों के राजदूतों से भी इस चेतावनी को अपनी सरकारों तक पहुंचाने की अपील की. साथ ही मॉस्को में तैनात राजनयिकों से भी अपने देशों को रूस के मौजूदा हालात की जानकारी देने को कहा.

अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जानकारी देगा यूक्रेन का विदेश मंत्रालय

जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन का विदेश मंत्रालय और दूसरी सरकारी एजेंसियां रूसी एयरस्पेस में मौजूद खतरों से जुड़ी जानकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझा करेंगी. 

यह भी पढ़ें: 'मैं होता तो पुतिन कभी हमला नहीं करते', बोले राष्ट्रपति ट्रंप, रूस-युक्रेन युद्ध के लिए बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार

यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके खिलाफ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जबकि रूस भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों की लगातार शिकायत करता रहा है. ऐसे हालात में आने वाले दिनों में रूसी एयरस्पेस से गुजरने वाली या वहां उतरने वाली उड़ानों की सुरक्षा पर और पैनी नजर होगी. 

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