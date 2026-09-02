झांसी में शिवानी की मौत का राज गहराया: पति अब भी फरार, रात 2 बजे मांगा बैग, बाहर से बंद की कुंडी और...

झांसी के आवास विकास इलाके में 27 वर्षीय शिवानी उर्फ सुधा वंशकार की मौत के बाद कहानी अब रात के कुछ घंटों के इर्द-गिर्द सिमट गई है. पति-पत्नी के बीच विवाद से शुरू हुआ घटनाक्रम सुबह शिवानी की मौत पर जाकर थमा. रात करीब डेढ से 2 बजे के बीच पति यश ठाकुर के बैग और सामान लेने, कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर जाने और सुबह उसी कमरे में शिवानी के मृत मिलने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस फिलहाल मौत को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. महिला के गले पर चोट का निशान मिलने की बात सामने आई है. पति के फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

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रात का विवाद बना जांच की पहली कड़ी

परिजनों के मुताबिक, रात शिवानी और उसके पति यश ठाकुर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों के बीच पहले से भी विवाद होने की बात परिवार ने कही है. उस रात मामला बढ़ा तो पास में रहने वाले मामा संतोष ने दोनों को समझाकर शांत कराया. इसके बाद शिवानी का भाई अनिकेत मामा के घर चला गया, जबकि बहन मुस्कान अपने कमरे में सोने चली गई. शिवानी और यश दूसरे कमरे में थे. कुछ समय बाद घर का माहौल सामान्य नजर आया, लेकिन रात खत्म होने से पहले घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया. परिवार के मुताबिक, रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यश ने अपना बैग और सामान मांगा. मुस्कान ने उसे बैग दे दिया. आरोप है कि सामान लेने के बाद यश ने उस कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी, जिसमें शिवानी थी, और वहां से चला गया. यही वह समय है जिसे अब पुलिस की जांच में बेहद अहम माना जा रहा है.

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कमरे में उसके बाद क्या हुआ, शिवानी की हालत कब बिगड़ी और उसकी मौत किस परिस्थिति में हुई, इन सवालों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से मिलने की उम्मीद है. मुस्कान के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे उसे बाथरूम जाना था. उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बाहर से बंद था. उसने शिवानी और यश को आवाज लगाई. करीब आधे घंटे तक आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. परिजनों के अनुसार, दोनों के मोबाइल फोन भी बंद बताए गए. इसके बाद मुस्कान वापस सो गई. सुबह करीब नौ बजे जब शिवानी का भाई अनिकेत घर पहुंचा तो उसने भी कमरे के बाहर कुंडी लगी देखी. दरवाजा खोलने के बाद अंदर का दृश्य देखकर परिवार में हड़कंप मच गया.

अनिकेत के मुताबिक, शिवानी बिस्तर पर पड़ी थी. काफी आवाज देने के बाद भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उसे उठाने की कोशिश की गई तो उसके हाथ अकड़े हुए थे. मुंह से खून निकला हुआ भी दिखाई दिया. परिजन बिना देर किए शिवानी को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

गले पर चोट का निशान, जांच में जुटी पुलिस

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सीओ सिटी रामवीर सिंह के मुताबिक, महिला के गले पर चोट का निशान नजर आया है. शरीर के दूसरे हिस्सों पर कोई स्पष्ट चोट दिखाई नहीं दी है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस के सामने फिलहाल कई कड़ियां हैं रात का विवाद, पति का कमरे से निकलना, बाहर से कुंडी बंद होना, सुबह तक कोई जवाब न मिलना और शिवानी का मृत मिलना. इन सभी पहलुओं को जोड़कर जांच की जा रही है.

डेढ़ साल पहले हुई थी लव मैरिज

शिवानी की शादी करीब डेढ़ साल पहले ग्वालियर निवासी 28 वर्षीय यश ठाकुर से हुई थी. परिवार के मुताबिक, दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया. बाद में परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद शिवानी ग्वालियर में पति के साथ रहने लगी. परिवार का आरोप है कि कुछ समय बाद दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होने लगा. शिवानी के साथ मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया गया है. बाद में शिवानी झांसी के आवास विकास इलाके में फौजी तिराहा के पास किराए के कमरे में रहने लगी. उसके साथ बहन मुस्कान और भाई अनिकेत भी रहते थे. यश का भी वहां आना-जाना बना हुआ था. परिजनों ने बताया कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले शिवानी अपने छोटे भाई कपिल के साथ ग्वालियर गई थी. वहां दो दिन रुकने के बाद वह यश के साथ झांसी वापस लौटी थी. कपिल बाद में गांव चला गया.

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परिवार के अनुसार, झांसी लौटने के बाद भी पति-पत्नी के बीच तनाव बना रहा. रविवार रात का विवाद इसी घटनाक्रम की एक और कड़ी बताया जा रहा है. शिवानी की बहन मुस्कान और भाई अनिकेत ने पति यश पर गंभीर संदेह जताया है. परिवार का कहना है कि दोनों के बीच पहले से विवाद होता था और रविवार रात भी झगड़ा हुआ था. पति के वहां से जाने के बाद शिवानी का कमरे में मृत मिलना परिवार के संदेह को और गहरा कर रहा है. हालांकि पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आएगी. इसके साथ ही पति की तलाश और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

अब इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

शिवानी की मौत के मामले में जांच का सबसे अहम हिस्सा उस रात की समय-सीमा बन गई है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पति के जाने के बाद कमरे में क्या हुआ. महिला के गले पर चोट कैसे आई, उसकी मौत कब हुई और कमरे की परिस्थितियां क्या थीं. इन सवालों के जवाब जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आने हैं. फिलहाल शिवानी की मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इर्द-गिर्द टिका है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि उसकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी और मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

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