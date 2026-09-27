प्लेन में होटल जैसा बेड! 15 घंटे की फ्लाइट में ऐसी लग्जरी, कीमत पूछ रहे लोग

फ्लाइट में सफर करते समय सबसे बड़ी परेशानी अक्सर सोने को लेकर होती है. सीट कितनी भी आरामदायक हो, लंबे सफर में ठीक से नींद लेना आसान नहीं होता. लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें प्लेन के अंदर मिलने वाली लग्जरी देखकर लोग हैरान हैं. यहां यात्री को बैठने के लिए सिर्फ सीट नहीं, बल्कि सोने के लिए एक बड़ा और आरामदायक बेड भी मिलता है.

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यह वीडियो एतिहाद एयरवेज के एयरबस ए380 फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट का है. लाउंज गुरु नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस खास स्लीपिंग सेटअप को दिखाया है. वीडियो शेयर करने वाले क्रिएटर ने अबू धाबी से कनाडा के टोरंटो तक करीब 15 घंटे की यात्रा की थी. उनके मुताबिक, उन्होंने इससे पहले किसी प्लेन में इतनी अच्छी नींद का अनुभव नहीं किया था.

सीट नहीं, अलग से मिलता है बड़ा बेड

एतिहाद के इस फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट की सबसे खास चीज इसका स्लीपिंग सेटअप है. यहां बैठने के लिए दिया गया अलग काउच पूरी तरह सपाट होकर एक बड़े बेड में बदल जाता है.

क्रिएटर का कहना है कि फर्स्ट क्लास में उन्होंने जितने बेड देखे हैं, उनमें इसका आकार सबसे बड़ा महसूस हुआ. यहां तक कि उन्हें यह सिंगापुर एयरलाइंस के सुइट्स में मिलने वाले बेड से भी थोड़ा ज्यादा जगह वाला लगा.

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लेकिन कहानी सिर्फ बेड के आकार की नहीं है. आराम बढ़ाने के लिए इसके नीचे दो मैट्रेस लेयर लगाई जाती हैं. इसके ऊपर प्रीमियम अरमानी/कासा बेडिंग, डुवेट और तकिए दिए जाते हैं. यही वजह है कि प्लेन के अंदर तैयार किया गया यह सेटअप सामान्य एयरलाइन सीट की बजाय होटल के बेड जैसा महसूस होता है.

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A380 का शांत केबिन भी बनाता है फर्क

एयरबस ए380 को आमतौर पर अपने बड़े आकार और अपेक्षाकृत शांत केबिन के लिए जाना जाता है. ऐसे में जब इस विमान में प्राइवेट फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट और बड़ा फ्लैट बेड मिल जाता है, तो लंबी यात्रा का अनुभव काफी अलग हो जाता है.

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क्रिएटर ने एतिहाद के केबिन क्रू की सर्विस की भी तारीफ की. उनके मुताबिक, आरामदायक बेड, शांत केबिन, प्राइवेट स्पेस और क्रू की सर्विस मिलकर इसे उनके पसंदीदा फर्स्ट क्लास स्लीपिंग एक्सपीरियंस में शामिल करते हैं.

दुनिया की कुछ एयरलाइंस अपने प्रीमियम यात्रियों को प्राइवेट सुइट, बेड और दूसरी लग्जरी सुविधाएं देती हैं. एतिहाद का A380 फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट भी इसी तरह के अनुभव के लिए जाना जाता है.और इस पूरे अनुभव की सबसे खास बात यही है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री अपनी सीट को बेड में बदलकर आराम से सो सकता है.

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