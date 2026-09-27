सलमान खान के 'बिग बॉस 20' में करण वाही की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री? तोड़ी चुप्पी

टीवी एक्टर करण वाही ने कहा है कि वह बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री नहीं करेंगे. इससे उन अटकलों पर विराम लग गया है जो पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थीं. ये अफवाहें तब तेज हुईं जब उन्होंने अपने पसंदीदा UNO कार्ड के बारे में एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड उदिति सिंह बिग बॉस हाउस के अंदर हैं, जिससे यह चर्चा और बढ़ गई. लेकिन, करण ने अब साफ कर दिया है कि वह मौजूदा सीजन में शामिल नहीं हो रहे हैं.

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करण ने इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी ए क्वेश्चन' सेशन के दौरान इन अटकलों पर बात की, जहां एक फैन ने उनसे कहा, 'आप वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस में जा रहे हैं.' इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पिछली पोस्ट का इस रियलिटी शो से कोई लेना-देना नहीं था और वह सिर्फ कार्ड गेम के बारे में थी. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वह इस साल बिग बॉस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फैन्स ने पोस्ट का मतलब कुछ और ही निकाल लिया.

इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान करण ने कहा, 'मैं UNO और UNO में अपने पसंदीदा कार्ड के बारे में बात कर रहा था.' फैन्स द्वारा उनकी पोस्ट का मतलब निकालने के तरीके पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, 'एक तो तुम लोगों को भी चिल नहीं है ना. हर चीज का तुमको मतलब कुछ और बनाना होता है.'

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इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर शो में एंट्री करने की बात से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं बिग बॉस में नहीं आ रहा हूं. बस हो गया. इस सोच को यहीं खत्म करते हैं. बिग बॉस में नहीं आ रहा हूं, कम से कम इस साल तो नहीं.'

अफवाहें कैसे शुरू हुईं

सितंबर के बीच में अफवाहों ने तब जोर पकड़ा जब करण ने UNO कार्ड्स वाली एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की. उनके चेहरे के सबसे पास वाले कार्ड पर लिखा था, 'UNO में मेरा फेवरेट कार्ड - वाइल्ड कार्ड. हालांकि वह गेम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फैन्स ने पोस्ट को बिग बॉस 20 से जोड़ दिया, जो उस समय पहले से ही ऑन-एयर था. टाइमिंग ने भी लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि उनकी एक्स-गर्लफ़्रेंड उदिति सिंह घर में कंटेस्टेंट्स में से एक थीं. खबरों के मुताबिक, 2022 में रिश्ता खत्म होने से पहले करण और उदिति करीब ढाई साल तक साथ थे.

UNO वाली पोस्ट सामने आने से पहले ही करण को लेकर कुछ अटकलें लगाई जा रही थीं. इससे पहले सितंबर में, वह 'खतरों के खिलाड़ी 15' के अपने साथी कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा के साथ एक व्लॉग में दिखे थे और बिग बॉस में शामिल होने की संभावना के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था, 'हो सकता है कि इसके बाद आप मुझे बिग बॉस हाउस में देखें.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं लाइमलाइट में रहना चाहता हूं; असल में, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं 'खतरों' के फिनाले तक पहुंचता हूं, तो तभी तय करूंगा कि मुझे बिग बॉस में जाना है या नहीं.'

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