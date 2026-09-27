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Asian Games 2026 के रोमांचक मुकाबलों में छाए भारतीय खिलाड़ी! झोली में आए कई शानदार मेडल

भारत ने एशियन गेम्स में रविवार को 4 सिल्वर समेत 7 मेडल अपने नाम किए. विमेंस लॉन्ग जंप में एन्सी सोजन के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था. लेकिन वह अंतिम क्षणों में गोल्ड हासिल करने से चूक गईं.

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एशियन गेम्स में ऐसा रहा आज का दिन. (PHOTO: PTI)
एशियन गेम्स में ऐसा रहा आज का दिन. (PHOTO: PTI)

एशियन गेम्स का रोमांच अपने चरम पर है और रविवार का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला-जुला रहा. ट्रैक एंड फील्ड से लेकर हॉकी और बॉक्सिंग तक भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. भारत ने रविवार को कुल 7 मेडल जीते और इसके साथ ही कुल पदकों की संख्या 37 हो गई है.

ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई मेडल अपने नाम किए. सर्वेश कुशारे ने मेन्स हाई जंप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

पारुल चौधरी ने विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेस में शानदार दौड़ लगाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता और अपना पर्सनल बेस्ट भी बनाया. डेकाथलन के कड़े मुकाबलों में तेजस्विन शंकर ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला.

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विमेंस 200 मीटर फाइनल में हरिता भद्र ने सबको चौंकाते हुए शानदार अंदाज में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. विमेंस लॉन्ग जंप में एन्सी सोजन को कड़े मुकाबले के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

हॉकी और बॉक्सिंग में दमदार प्रदर्शन

भारतीय महिला हॉकी टीम ने मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हुए सिंगापुर को 7-0 से करारी शिकस्त दी और पूल बी में टॉप पर अपनी जगह पक्की कर ली. इस मैच में सुनेलिता टोप्पो ने दो शानदार गोल दागे.

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बॉक्सिंग में क्या हुआ?

भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है. अंकुश, परवीन और नरेन्द्र ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है और देश के लिए कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्के कर दिए हैं.

स्क्वैश में आया सिल्वर

स्क्वैश कोर्ट पर भारत को थोड़े संघर्ष के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. अभय सिंह और युवा स्टार अनाहत सिंह दोनों ही अपने-अपने सिंगल्स फाइनल मुकाबलों में मलेशियाई खिलाड़ियों से हारकर सिल्वर मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

दूसरे खेलों का ऐसा रहा हाल

भारतीय तीरंदाजों ने रविवार को बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए कंपाउंड और रिकर्व के 5 अलग-अलग इवेंट्स के सेमीफाइनल में शानदार तरीके से अपनी जगह पक्की कर ली है.

बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रहा. पीवी. सिंधु और उन्नति हुड्डा समेत सभी छह सिंगल्स और डबल्स के खिलाड़ी अपने-अपने कड़े मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए. वहीं भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए वियतनाम को 3-0 से हरा दिया.

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