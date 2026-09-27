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केरलम में लॉटरी नहीं लगने पर भड़का शख्स, महिला वेंडर की गर्दन पर चाकू से किया वार

केरलम में लॉटरी का टिकट न जीतने पर एक शख्स ने महिला वेंडर पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है.

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पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है. (Representational Photo)
पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है. (Representational Photo)

केरलम के वायनाड स्थित नंबियार कुन्नू में लॉटरी का टिकट नहीं जीतने से नाराज एक शख्स ने लॉटरी वेंडर पर चाकू से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक इस हमले में लॉटरी दुकान चलाने वाली विनिथा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसे इलाज के लिए सुल्तान बाथेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पुलिस ने आरोपी की पहचान तमिलनाडु के पट्टावयाल निवासी शिवकुमार के रूप में की है और उसे कस्टडी में ले लिया है. 

पुलिस के मुताबिक, शिवकुमार अक्सर लॉटरी खरीदने वायनाड आता था, लेकिन उसका कोई भी टिकट इनाम नहीं जीत पाया था. इस बीच रविवार सुबह वह नशे की हालत में दुकान पर पहुंचा और कोई भी इनाम न मिलने को लेकर विनिथा से बहस करने लगा.

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इसी दौरान उसने कथित तौर पर विनिथा की गर्दन पर चाकू मारा और उसके सिर पर भी चोट पहुंचाई . मौके पर मौजूद लोगों ने शिवकुमार को रोका और विनिथा को अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की हालत फिलहाल स्थिर है. यह इलाका तमिलनाडु सीमा के करीब है, इसलिए पड़ोसी राज्य के लोग अक्सर यहां लॉटरी खरीदने आते हैं.

इस बीच केरलम से चाकू से हमले की एक और घटना सामने आई है. पलक्कड़ जिले के मलमपुझा इलाके में शराब के नशे में एक युवक ने अपने सौतेले पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देने बाद वो मौके से फरार हो गया.

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पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम विनोद और उसका सौतेला बेटा सतीश दोनों घर पर बैठकर शराब पी रहे थे. रात को शराब आपस में बांटने या हिस्से को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सतीश ने विनोद को घर के आंगन में ही दबोच लिया. उसके सीने के बाएं हिस्से में ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए.

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