केरलम में लॉटरी नहीं लगने पर भड़का शख्स, महिला वेंडर की गर्दन पर चाकू से किया वार

केरलम के वायनाड स्थित नंबियार कुन्नू में लॉटरी का टिकट नहीं जीतने से नाराज एक शख्स ने लॉटरी वेंडर पर चाकू से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक इस हमले में लॉटरी दुकान चलाने वाली विनिथा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसे इलाज के लिए सुल्तान बाथेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

पुलिस ने आरोपी की पहचान तमिलनाडु के पट्टावयाल निवासी शिवकुमार के रूप में की है और उसे कस्टडी में ले लिया है.

पुलिस के मुताबिक, शिवकुमार अक्सर लॉटरी खरीदने वायनाड आता था, लेकिन उसका कोई भी टिकट इनाम नहीं जीत पाया था. इस बीच रविवार सुबह वह नशे की हालत में दुकान पर पहुंचा और कोई भी इनाम न मिलने को लेकर विनिथा से बहस करने लगा.

इसी दौरान उसने कथित तौर पर विनिथा की गर्दन पर चाकू मारा और उसके सिर पर भी चोट पहुंचाई . मौके पर मौजूद लोगों ने शिवकुमार को रोका और विनिथा को अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला की हालत फिलहाल स्थिर है. यह इलाका तमिलनाडु सीमा के करीब है, इसलिए पड़ोसी राज्य के लोग अक्सर यहां लॉटरी खरीदने आते हैं.

इस बीच केरलम से चाकू से हमले की एक और घटना सामने आई है. पलक्कड़ जिले के मलमपुझा इलाके में शराब के नशे में एक युवक ने अपने सौतेले पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस वारदात को अंजाम देने बाद वो मौके से फरार हो गया.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि शनिवार की शाम विनोद और उसका सौतेला बेटा सतीश दोनों घर पर बैठकर शराब पी रहे थे. रात को शराब आपस में बांटने या हिस्से को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सतीश ने विनोद को घर के आंगन में ही दबोच लिया. उसके सीने के बाएं हिस्से में ताबड़तोड़ चाकू घोंप दिए.

---- समाप्त ----