यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 क्षेत्रों पर रूस का भीषण मिसाइल-ड्रोन हमला... 4 बच्चों समेत 19 की मौत, 60 घायल

रूस ने बुधवार तड़के कीव और यूक्रेन के करीब एक दर्जन दूसरे इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी. यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इसमें कम से कम 19 आम लोग मारे गए, जिनमें चार बच्चे हैं, और करीब 60 घायल हुए. यूक्रेन को हमले की आशंका थी, फिर भी वह इसे पूरी तरह रोक नहीं सका. जवाब में उसने रूस के तेल ठिकानों पर हमले किए.

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सबसे बड़ा नुकसान उत्तरी चेर्निहीव इलाके के प्रिलुकी शहर में हुआ. गृह मंत्री इहोर व्यहिवस्की के मुताबिक यहां एक अपार्टमेंट इमारत तबाह हो गई, जिसमें 13 लोगों की जान गई और करीब 50 घायल हुए. मरने वालों में चार बच्चे हैं. पोल्टावा इलाके के क्रेमेनचुक में दो लोग मारे गए और सात घायल हुए, वहां बचाव अभियान जारी है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव समेत तीन अन्य शहरों में भी मौतें हुईं.

जेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस बड़े हमले की तैयारी में है. हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 74वें जन्मदिन पर हुआ. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रूसी दर्द देने वाला और दिखावटी वार करना चाहते थे. क्रेमेनचुक के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख विताली दियाकिवनिच ने कहा कि दुश्मन चाहता है कि लोग सोने से डरें, बच्चों को नजरों से दूर न होने दें और कोई योजना न बनाएं.

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यूक्रेन के लिए रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे बड़ी चुनौती हैं. अमेरिका में बने पैट्रियट सिस्टम के लिए गोला बारूद न होने से वह इन्हें रोक नहीं पाता. ईरान युद्ध की वजह से पैट्रियट मिसाइलों की कमी है और यूक्रेन दुनिया भर में इन्हें खोज रहा है. जेलेंस्की के मुताबिक एयर डिफेंस पैकेज अब बेहद जरूरी हैं. ऊंचाई पर उड़ने वाले रूस के नए जेट ड्रोन को पकड़ने के लिए यूक्रेन नए इंटरसेप्टर बनाने में जुटा है.

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन बनाने और रखने वाले औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया. दक्षिणी ओडेसा इलाके में बंदरगाह, जहाज मरम्मत केंद्र और यूक्रेनी सेना का माल ले जा रहे जहाज भी निशाने पर थे.

जवाब में यूक्रेन ने रूस के पर्म, समारा और अस्त्राखान इलाकों में दो तेल ठिकानों और एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल दागे, जेलेंस्की ने बताया. रूसी अधिकारियों ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की. जेलेंस्की ने सोची शहर के पास समुद्र में जलते तेल टैंकर की तस्वीरें भी डालीं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी. बिना पुष्टि वाली खबरों में कहा गया कि टैंकर नोवोरोसिस्क से भारत के लिए तेल ले जा रहा था और यूक्रेनी समुद्री ड्रोन ने उस पर हमला किया.

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