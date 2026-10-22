कीव ब्लास्ट का भयानक मंजर, चश्मदीद ने किया कैमरे में कैद

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर हमले की खबर सामने आई है. गुरुवार को जारी एक वीडियो में धमाके का डरावना मंजर दिखाई दिया. वीडियो में रात के समय अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे आसमान रोशनी से भर जाता है. इस घटना को एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

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वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार से दूर जा रहा था. इसी दौरान अचानक धमाका हुआ और रात का आसमान चमक उठा. धमाके की रोशनी दूर तक दिखाई दी. यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब रूस और यूक्रेन के बीच हमले लगातार जारी हैं. दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें भी की जा रही हैं.

कीव के दो जिलों में हमले की जानकारी : कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जानकारी दी कि शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित दो जिलों को निशाना बनाया गया. ये जिले निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर हैं. निप्रो नदी कीव शहर को दो हिस्सों में बांटती है. मेयर की ओर से दी गई जानकारी के बाद शहर में हुए हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई.

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हालांकि, उपलब्ध जानकारी में धमाके से हुए कुल नुकसान, घायल लोगों की संख्या या अन्य जान-माल के नुकसान का पूरा विवरण सामने नहीं आया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो में दिखाई देने वाली जगह की स्वतंत्र रूप से जांच की. एजेंसी के मुताबिक, सड़क की बनावट, दुकानों के साइनबोर्ड, ट्रैफिक साइन, बिजली और दूसरी सुविधाओं से जुड़े टावर तथा सड़क किनारे लगी लाइटों का मिलान किया गया. इन चीजों की तुलना सैटेलाइट तस्वीरों और पहले से उपलब्ध तस्वीरों से की गई. इसके आधार पर रॉयटर्स ने वीडियो में दिखाई गई जगह की पुष्टि की.

हालांकि, एजेंसी वीडियो बनाए जाने की सही तारीख की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी. इसलिए वीडियो में दिख रहे धमाके के समय और तारीख को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है. रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गुरुवार तड़के कीव पर मिसाइलें गिरी थीं.

यूक्रेन ने भी मॉस्को की ओर भेजे ड्रोन

जहां रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले जारी रहने की खबरें आईं, वहीं यूक्रेन ने भी रात के दौरान मॉस्को की दिशा में सैकड़ों ड्रोन भेजे. इस घटनाक्रम से साफ है कि दोनों देशों के बीच हवाई हमलों का सिलसिला अब भी जारी है. ड्रोन और मिसाइल हमले इस युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे हमलों से शहरों में रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.

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रात के समय होने वाले धमाकों से लोगों में डर फैल सकता है और बिजली, यातायात तथा दूसरी जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, इस घटना के मामले में नुकसान की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है.

युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच जारी संघर्ष

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका की ओर से हाल ही में मध्यस्थता की कोशिशें की गई हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना और शांति का रास्ता निकालना है. लेकिन ताजा घटनाक्रम बताता है कि कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद जमीन पर संघर्ष जारी है. कीव में धमाके का वीडियो युद्ध की गंभीर स्थिति को सामने लाता है.

एक ओर शांति के लिए बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी ओर मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आ रही हैं.

फिलहाल, इस घटना में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

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