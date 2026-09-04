Exclusive: निशु के पिता और स्वतंत्र भारद्वाज में क्यों हुआ था झगड़ा? जंतर-मंतर कांड की FIR में क्या लिखा है

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर निशु आजाद के पिता के साथ हुई मारपीट का मामला एक बार फिर चर्चा में है. प्रदर्शन के दौरान उनके पिता पर हुए हमले को लेकर अब फिर से सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पॉडकास्ट क्लिप में स्वतंत्र भारद्वाज ने निशु के पिता संजय कुमार पर हमला करने की बात कबूल करने का दावा किया है. क्लिप में उसने कहा कि उसी ने संजय कुमार के सिर पर वार किया था. साथ ही, उसने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव के कारण उसके खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वह आसानी से मामले से बाहर निकल गया.

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अब इस मामले को लेकर FIR से जुड़ी जानकारी सामने आई है. FIR के मुताबिक, 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था. शिकायतकर्ता संजय अपनी 14 साल की बेटी और एक दोस्त के साथ प्रदर्शन में शामिल होने आया था. शाम करीब 5:30 बजे वह अपने फोन से बेटी और प्रदर्शन की वीडियो बना रहा था.

FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, एक युवक ने संजय से पूछा कि वह उसकी वीडियो क्यों बना रहा है. संजय ने जवाब दिया कि वह उसकी नहीं, प्रदर्शन की वीडियो बना रहा है. इसके बाद विवाद बढ़ गया. आरोप है कि युवक के 2-3 साथी भी मौके पर पहुंचे और संजय को घेरकर मारपीट शुरू कर दी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संजय को घूंसों और लोहे के कड़े जैसी किसी ठोस चीज से सिर पर मारा गया. पुलिस के पहुंचने पर दो युवकों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि बाकी आरोपी वहां से भाग गए.

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स्वतंत्र भारद्वाज ने आज तक से बातचीत में बताया कि यह विवाद वीडियो बनाने को लेकर हुआ था. वहीं, निशु के पिता संजय कुमार की ओर से दर्ज कराई गई FIR में भी वीडियो बनाने को लेकर हुए विवाद का जिक्र है. दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि झगड़े की शुरुआत वीडियो बनाने को लेकर ही हुई थी.

FIR में दो आरोपी पकड़े गए

FIR में पकड़े गए दो आरोपियों के नाम स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार दर्ज हैं. स्वतंत्र भारद्वाज की उम्र 24 साल और सूरज कुमार की उम्र 25 साल बताई गई है. दोनों के पते बिहार के दर्ज हैं. स्वतंत्र भारद्वाज का पता कांकरबाग, पटना और सूरज कुमार का पता अस्थावां, नालंदा दर्ज है.

मारपीट के बाद संजय को RML अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी MLC हुई. मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर दो कटे हुए घाव दर्ज किए गए. FIR में पुलिस ने शिकायत, परिस्थितियों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर BNS की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. यह FIR Parliament Street थाने में FIR नंबर 62/2026 के रूप में दर्ज है. घटना का समय शाम 5:30 बजे और FIR के लिए तेहरीर पेश करने का समय रात 10:45 बजे दर्ज है. यानी FIR का मुख्य आरोप यह है कि प्रदर्शन की वीडियो बनाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया और शिकायतकर्ता के सिर पर चोट आई.

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राहुल गांधी ने दिया भरोसा

निशु आजाद ने वायरल वीडियो को लेकर दावा किया कि उसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने उनके पिता पर हमला करने की बात कबूली है. उन्होंने दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाई. राहुल गांधी ने जवाब देते हुए निशु को साथ देने का भरोसा दिया.

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