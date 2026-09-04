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नाम- अल्ट्रावोल्ट, 1800 करोड़ निवेश, अब इस सेक्टर में आदित्य बिड़ला ग्रुप की एंट्री... 5 साल का ये प्लान

आदित्य बिड़ला ग्रुप ने ₹1,800 करोड़ के निवेश के साथ वायर और केबल कारोबार में एंट्री की है. कंपनी ने अल्ट्रावोल्ट (Ultravolt) नाम से नया ब्रांड लॉन्च किया है और अगले 5 साल में देश की टॉप-2 वायर-केबल कंपनियों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है.

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आदित्य बिड़ला ग्रुप ने ₹1,800 करोड़ के निवेश के साथ वायर और केबल बिजनेस में एंट्री की. (Photo: X/@AdityaBirlaGrp)
आदित्य बिड़ला ग्रुप ने ₹1,800 करोड़ के निवेश के साथ वायर और केबल बिजनेस में एंट्री की. (Photo: X/@AdityaBirlaGrp)

आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) ने वायर और केबल के कारोबार (Wire and Cable Business) में कदम रखा है. कंपनी इस नए कारोबार में करीब ₹1,800 करोड़ का निवेश करेगी. इसके लिए ग्रुप ने अल्ट्रावोल्ट (Ultravolt) नाम से नया ब्रांड लॉन्च किया है. कंपनी का लक्ष्य अगले 5 साल में भारत के टॉप-2 वायर और केबल कंपनियों में शामिल होना है. क्षमता के हिसाब से कंपनी इस मार्केट में शीर्ष दो बड़े खिलाड़ियों में शामिल होने की तैयारी कर रही है.

कंपनी के मुताबिक, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बिजली की जरूरत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वायर और केबल की मांग आने वाले वर्षों में बढ़ेगी. आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि भारत में नए घरों का निर्माण, बिजली से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट इस कारोबार के लिए बड़े मौके पैदा करेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश में 10 करोड़ से ज्यादा नए घर बनने की जरूरत होगी. इसके साथ बिजली की बढ़ती मांग भी वायर और केबल की जरूरत बढ़ाएगी.

शुरुआत से ही पूरे देश में लॉन्चिंग

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कंपनी ने इस कारोबार को किसी एक राज्य या क्षेत्र से शुरू करने के बजाय सीधे पूरे देश में लॉन्च किया है. अल्ट्रावोल्ट के डायरेक्टर दिलीप गौर ने कहा, 'हम इस कारोबार को किसी एक क्षेत्र में आजमाने के बजाय शुरुआत से ही पूरे देश में लेकर जा रहे हैं. कंपनी का लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा रिटेलर्स तक पहुंच बनाना है. इसके अलावा, 5,000 से ज्यादा UltraTech Building Solutions (UBS) आउटलेट्स के जरिए भी प्रोडक्ट की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी. कंपनी शुरुआत में ही 500 से ज्यादा जिलों और 6,000 पिन कोड तक पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है. इतने बड़े स्तर पर लॉन्च करना कंपनी के तेजी से बढ़ने और नए प्रयोग करने के इरादे को दिखाता है.'

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गुजरात में कंपनी का प्रोडक्शन हब

अल्ट्रावोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग बेस गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया में बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, उसके पास पहले से देशभर में 20 से ज्यादा वेयरहाउस और मजबूत डीलर-डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है. इससे नए कारोबार को तेजी से देशभर में फैलाने में मदद मिलेगी. कंपनी ने फिलहाल कई तरह के प्रोडक्ट पेश किए हैं. इनमें होम वायर, फ्लेक्सिबल वायर और केबल शामिल हैं.

अल्ट्रावोल्ट के CEO श्रीराम रंगराजन ने कहा, 'वायर किसी भी घर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन अक्सर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता. हम घरों की जरूरतों को समझकर ऐसे प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें. हमारा फोकस ग्राहक की जरूरत को सबसे आगे रखने पर है. प्रोडक्ट बनाते समय सेफ्टी, बेहतर परफॉर्मेंस और भविष्य की जरूरतों को खास महत्व दिया जाएगा.'

इसी सोच के साथ कंपनी ने होम वायर, फ्लेक्सिबल वायर और केबल की रेंज लॉन्च की है. इनका इस्तेमाल घरों के साथ-साथ कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है. आने वाले समय में कंपनी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की और भी बड़ी रेंज पेश करने की योजना बना रही है.

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1,600 से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन जुड़े

अल्ट्रावोल्ट की लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने 1,600 से ज्यादा इलेक्ट्रिशियनों को अपने साथ जोड़ा है. अब अगले एक साल में 40,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिशियनों को ट्रेनिंग देने की योजना है. इसके लिए कंपनी Skill India के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ESSCI) के साथ काम करेगी.

पांच साल में टॉप-2 बनने की चुनौती

आदित्य बिड़ला ग्रुप के लिए वायर और केबल कारोबार नया है, लेकिन कंपनी को अपने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और UltraTech के मौजूदा कारोबार का फायदा मिलने की उम्मीद है. अब कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नए ब्रांड 'अल्ट्रावोल्ट' को तेजी से पूरे देश में पहुंचाने की होगी. इसके लिए कंपनी ने टारगेट भी हाई रखा है. उसका लक्ष्य 5 साल में देश की टॉप-2 केबल और वायर कंपनियों में अपनी जगह बनाना है.

अल्ट्रावोल्ट का मुकाबला इनसे होगा

भारतीय वायर और केबल मार्केट में आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्रावोल्ट का सीधा मुकाबला पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज, हैवेल्स इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स और RR Kabel जैसी बड़ी कंपनियों से होगा. ये कंपनियां पहले से ही देशभर में मजबूत ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती हैं. FY2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के वायर एंड केबल मार्केट में Polycab की 16%, KEI इंडस्ट्रीज की 8%, Havells इंडिया की 8%, Finolex की 6% और RR Kabel की 5% हिस्सेदारी थी.

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