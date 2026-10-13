scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान में बड़ा हादसा! कराची से पेशावर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 6 की मौत

पाकिस्तान के पंजाब में पेशावर जा रही रहमान बाबा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई. ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. ये हादसा मुल्तान के शेर शाह ब्रिज के पास हुआ. राहत कार्य जारी है और घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
ये ट्रेन हादसा पाकिस्तान में मुल्तान के पास हुआ. (Photo- AFP)
ये ट्रेन हादसा पाकिस्तान में मुल्तान के पास हुआ. (Photo- AFP)

पाकिस्तान के पंजाब में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है. आज तड़के पेशावर जा रही एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई. इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

पुलिस और रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब 5:15 बजे कराची से पेशावर जा रही रहमान बाबा एक्सप्रेस मुल्तान में शेर शाह ब्रिज के पास से गुजर रही थी. इसी वक्त ये हादसा हुआ. पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता बाबर अली ने बताया कि ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे.

ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि जब ट्रेन शेर शाह स्टेशन से गुजर रही थी, तो उसे अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. ट्रेन रुकने पर पता चला कि एक्सप्रेस के कुल 14 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे.

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए झूठे दावे (Photo: PTI)
प्रोटेस्ट के बीच एक्टिव हुआ PAK टूलकिट, राहुल गांधी को लेकर फैलाया यह झूठ
Pakistan Saudi Arabia relations
दोस्त सऊदी की लाज रखने में फेल रहा PAK, हूती हर ओर से कर रहे हमले
Ishaq Dar
अफगानिस्तान के आगे गिड़गिड़ाया PAK! हमले रुकवाने की अपील
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी, इमरान खान समर्थकों के मार्च से डरे शहबाज?
Pakistan army aircraft crash
पाकिस्तान में सेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, 2 पायलटों की मौत
(Photo- AFP)

मौके पर रेस्क्यू जारी

हादसे की सूचना मिलते ही मुल्तान से एक राहत ट्रेन और मेडिकल वैन को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. घायलों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. बचाव कर्मियों ने पटरी से उतरे डिब्बों से यात्रियों का रेस्क्यू किया. बचाव दल एक डिब्बे के अंदर फंसे यात्री तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा था.

Advertisement

इस दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल यातायात ठप हो गया है, जिससे इस रूट पर सेवाओं पर भारी असर पड़ा है. मुल्तान के कमिश्नर अमीर करीम खान ने मौके का दौरा किया और प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों से मिलकर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया.उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फंसे हुए यात्रियों के लिए अस्थायी आवास, परिवहन और नाश्ते का इंतजाम करने के निर्देश दिए.

(Photo- AFP)

प्रधानमंत्री ने जताया दुख, जांच के आदेश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने अधिकारियों को घायलों को बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, अभी तक ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह सामने नहीं आई है. पाकिस्तान रेलवे और एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.

बता दें कि इससे पहले अगस्त 2023 में भी सिंध के नवाबशाह के पास हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी. इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कंट्रोल ब्रो', करण जौहर ने फिर सलमान से पूछी उनकी वर्जिनिटी, सुपरस्टार ने दिया करारा जवाब |
    दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगा गोलगप्पे और झालमुड़ी का अनोखा अंदाज़ |
    बस में पकड़े एक-दूसरे के बाल, फिर जमकर थप्पड़बाजी... NSUI कार्यकर्ता और पुलिस में मारपीट का VIDEO |
    गनर बाहर और अंदर बंधक बने नेता जी! कानपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंत्री रमेश यादव के घर लूटपाट |
    पाकिस्तान में बड़ा हादसा! कराची से पेशावर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी, 6 की मौत |
    शख्स ने वीडियो में मांगे दिवाली गिफ्ट, फिर लोगों ने इतना सामान भेजा कि बोलना पड़ा- बस करो! |
    फ्रांस में रेफ्रिजरेटर को हैकर्स ने किया हैक, फ्रिज बने ओवन, फोन समेत अपना सामान ऐसे रखें सेफ |
    केरल में SIR पर कांग्रेस की नई पटकथा, जिस चुनाव प्रक्रिया से मिली सत्ता, उसी पर सवाल! |
    अजय की सबसे बड़ी फिल्म बनी 'दृश्यम 3', अब तक की इतनी कमाई, देखें मूवी मसाला |
    'पहले बार-बार फोन करते थे, अब क्या हो गया', करोड़पति शिवा शर्मा से चैट में क्यों भड़की थी श्रद्धा दुबे
    Advertisement