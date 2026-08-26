रूखे और डैमेज्ड बालों से हैं परेशान? घर पर आम में 2 चीजें मिलाकर बनाएं नेचुरल 'हेयर मास्क', बिना खर्च के हो जाएगा हेयर स्पा

Homemade Hair Mask: बारिश, धूप, हेयर स्ट्रेटनिंग, कलरिंग और बार-बार शैंपू करने की वजह से बालों की नमी कम होने लगती है. आपके बाल जितना स्कूल-कॉलेज के समय में शाइनी और स्मूद रहेंगे होंगे, जरूरी नहीं उतने अब हों. बिगड़ी लाइफस्टाइल और तरह-तरह की चीजों का असर बालों की चमक और टेक्शचर पर साफ नजर आता है. बाल रूखे, बेजान और फ्रिजी दिखने लगते हैं और उन्हें मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बहुत से लोग हर महीने हेयर स्पा या महंगे-महंगे हेयर ट्रीटमेंट पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरी नहीं है. आप घर पर मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं.

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आम से बना ये हेयर मास्क खासतौर पर उन लोगों के लिए एक आसान घरेलू ऑप्शन हो सकता है, जिनके बाल डैमेज और ड्राई नजर आते हैं. इसमें आम के गूदे के साथ अंडा और दही मिलाया जाता है, जिससे मास्क क्रीमी बनता है और इसे बालों पर आसानी से लगाया जा सकता है. ये मास्क होम हेयर स्पा की तरह काम करता है.



आम, अंडा और दही से तैयार करें हेयर मास्क

इस DIY हेयर मास्क के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी. इसके लिए 2 बड़े चम्मच आम का गूदा, 2 अंडे और 1 बड़ा चम्मच दही लें. आम का गूदा अच्छी तरह मैश कर लें, ताकि उसमें कोई बड़ा टुकड़ा न रहे.

अब एक कटोरी में आम का गूदा, अंडे और दही डालकर अच्छी तरह फेंटें. सभी चीजों को तब तक मिलाएं, जब तक एक स्मूद और एकसार मिश्रण तैयार न हो जाए.



बालों और स्कैल्प पर ऐसे लगाएं

तीनों चीजों को मिलाकर तैयार किए गए इस मास्क को बालों की लंबाई के साथ-साथ स्कैल्प पर भी अच्छी तरह लगाएं. कोशिश करें कि मास्क बालों के हर हिस्से पर ठीक से लग जाए. इसे लगाने के बाद करीब 45 मिनट तक बालों में लगा रहने दें. इसके बाद बालों को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर अपने शैंपू से बाल साफ कर लें.



अगर बाल धोने के बाद भी अंडे की महक रह जाए, तो हल्का सा शैंपू लेकर दोबारा बालों को धो लेना चाहिए.



हफ्ते में सिर्फ एक बार करें इस्तेमाल

इस हेयर मास्क को रोजाना लगाने की जरूरत नहीं है. इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे नियमित रूप से हेयर केयर रूटीन के साथ इस्तेमाल करने पर बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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ध्यान रखने वाली बात: किसी भी घरेलू हेयर मास्क को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले उसकी थोड़ा सी क्वांटिटी स्किन के छोटे हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट कर लें. अगर जलन, खुजली या एलर्जी जैसी समस्या हो तो इसका इस्तेमाल न करें. गंभीर रूप से डैमेज या झड़ते बालों की समस्या होने पर एक्सपर्ट की सलाह लेना सही रहता है.

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