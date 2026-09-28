गाजा में मौतों का आंकड़ा 74 हजार पार... यमन में भी करीब 700 ने गंवाई जान

गाजा में इजरायल-हमास युद्ध के बीच मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 74,016 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 1,75,068 लोग घायल हुए हैं. युद्ध की शुरुआत हमास के नेतृत्व वाले हमले से हुई थी, जिसमें इजरायल में करीब 1,200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बनाया गया था.

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पिछले साल 10 अक्टूबर को युद्धविराम लागू होने के बाद लड़ाई में कमी आई, लेकिन इजरायली हमले जारी रहे. युद्धविराम के बाद भी 1,145 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि 7 इजरायली सैनिक भी मारे गए. रविवार को मध्य और दक्षिणी गाजा में हुए इजरायली हमलों में दो फिलिस्तीनियों की मौत हुई.

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ईरान का 7 दिन में होर्मुज खोलने का प्रस्ताव

गाजा में जारी जंग के बीच ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत भी अटकी हुई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सात दिन के भीतर खोला जा सकता है. इसके बदले ईरान ने अमेरिका से सैन्य दबाव कम करने और अपनी बंदरगाह नाकाबंदी हटाने की मांग की थी.

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जानकारी के मुताबिक, ईरान ने यह प्रस्ताव 16 सितंबर को मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया था. इसमें होर्मुज खोलने के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर शुरू करने की बात भी शामिल थी.

अराघची का कहना है कि अभी तक ट्रंप की ओर से इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने की कोई औपचारिक जानकारी ईरान को नहीं मिली है. ईरान अब अमेरिका के जवाब का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के लिए भी तैयार है और कूटनीति के लिए भी.

यमन में भी करीब 700 लोगों की मौत

यमन में हूती विद्रोहियों ने ताइज के एक बाजार पर सरकारी बलों के हमले का आरोप लगाया है. हूतियों के मुताबिक हमले में 7 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हुए हैं. हालांकि, यमनी सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उसने हूती ठिकानों और गोदामों को निशाना बनाया था.

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WHO के मुताबिक, पिछले महीने लड़ाई बढ़ने के बाद यमन में करीब 700 लोग मारे जा चुके हैं. वहीं बेरूत में हिज्बुल्लाह समर्थक पूर्व नेता हसन नसरल्लाह की मौत की दूसरी बरसी पर जुटे. हिज्बुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा कि दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी तक संगठन हथियार डालने को तैयार नहीं है.

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