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रूस-यूक्रेन जंग पर रुबियो-लावरोव की मुलाकात, न्यूयॉर्क में शांति पर मंथन

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात कर रहे हैं. UNGA के दौरान होने वाली इस बैठक में रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशों पर चर्चा होगी.

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सर्गेई लावरोव, मार्को रुबियो. (Photo- ITG)
सर्गेई लावरोव, मार्को रुबियो. (Photo- ITG)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बुधवार, 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात कर रहे हैं. यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के हाई लेवल वीक के दौरान हो रही है. दोनों देशों के विदेश मंत्री रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने की जारी कूटनीतिक कोशिशों पर चर्चा करेंगे.

यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका रूस-यूक्रेन जंग के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश रहा है. इसी कोशिश के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं. हालांकि, रुबियो और लावरोव की बैठक के एजेंडे की विस्तृत जानकारी दोनों पक्षों ने पहले से सार्वजनिक नहीं की है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका की सैंक्शन वॉर्निंग का असर! इराक ने बगदाद एयरपोर्ट पर सस्पेंड की ईरानी फ्लाइट्स

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अमेरिका-रूस के बीच अहम सीधी बातचीत

रुबियो और लावरोव की यह बैठक वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच सीधे कूटनीतिक संपर्क का अहम मौका भी है. दोनों नेता इससे पहले जुलाई 2026 में मनीला में आसियान सम्मेलन के दौरान मिले थे.

इस बैठक को रूस-यूक्रेन जंग पर चल रही अमेरिकी कूटनीतिक कोशिशों के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों पक्षों ने बैठक की पुष्टि की है, लेकिन बातचीत में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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यह भी पढ़ें: 'बड़ा फैसला लेना है ईरान से डील करूं, या सर्वनाश कर दूं', संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का संबोधन

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान होने वाली इस मुलाकात पर इसलिए भी नजर है क्योंकि यह ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है. बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से सामने आने वाली जानकारी से बातचीत की दिशा का कुछ अंदाजा लग सकता है.

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