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हॉल के बीचों-बीच है टॉयलेट का दरवाजा? बिगाड़ रहा है लुक! बिना तोड़-फोड़ इन 9 स्मार्ट ट्रिक्स से छिपाएं; दिखेगा प्रीमियम

How To Hide Toilet Door: लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया या हॉल में दिखता टॉयलेट का दरवाजा घर का पूरा लुक बिगाड़ रहा है? इसके लिए तोड़-फोड़ या बड़ा बदलाव कराने की जरूरत नहीं है. जानें दीवार के रंग, फ्लूटेड पैनल, स्लेटेड वुडन पैनल, मिरर, वॉलपेपर और स्टोरेज यूनिट की मदद से टॉयलेट के दरवाजे को इंटीरियर में छिपाने के 9 स्मार्ट और आसान आइडिया.

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टॉयलेट का दरवाजा छुपाने के लिए तोड़-फोड़ कराने की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)
टॉयलेट का दरवाजा छुपाने के लिए तोड़-फोड़ कराने की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)

घर कितना भी खूबसूरत क्यों न हो, लेकिन अगर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम या हॉल के बीचों-बीच टॉयलेट का दरवाजा नजर आ जाए तो पूरा लुक बिगड़ा हुआ लगता है. फिर आप चाहे कितनी भी डेकोरेशन कर लें पर भी एक दरवाजा आंखों में खटकता रहता है. खासकर छोटे फ्लैट्स में बाथरूम का दरवाजा अक्सर ऐसी जगह होता है, जहां उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है. क्योंकि उस फ्लैट्स में जगह कम होती है और छोटी सी जगह में ही सभी सुविधाएं देनी होती हैं. ऐसे में बहुत बार लोग तोड़-फोड़ कराकर उसे बंद करवाने या हटाने का प्लाट बनाते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए आपको दरवाजा हटाने या कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

कुछ आसान इंटीरियर ट्रिक्स की मदद से टॉयलेट के दरवाजे को दीवार, पैनल, मिरर या स्टोरेज यूनिट का हिस्सा बनाया जा सकता है. इससे दरवाजा अलग से नजर नहीं आएगा और घर का इंटीरियर भी ज्यादा प्रीमियम लगेगा. आइए जानते हैं ऐसे ही 9 स्मार्ट आइडियाज, जिनमें आप टॉयलेट का दरवाजा आसानी से छिपा सकते हैं.

1. दीवार जैसा रखें दरवाजे का रंग: टॉयलेट के दरवाजे और आसपास की दीवार पर एक ही कलर करवा सकते हैं. इससे दरवाजे का बॉर्डर कम नजर आएगा और पूरा हिस्सा एक जैसा लगेगा. सफेद, बेज, ऑफ-वाइट और हल्का ग्रे जैसे कलर्स इसके लिए अच्छे रहते हैं.

2. फ्लूटेड पैनल से करें कवर: दरवाजे और उसके आसपास की दीवार पर एक जैसा वुडन या फ्लूटेड पैनल लगाएं. वर्टिकल लाइन्स दरवाजे की आउटलाइन को छिपाने में मदद करेंगी और इंटीरियर को मॉडर्न लुक भी देंगी.

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3. फ्लश डोर से बनाएं सीक्रेट एंट्री: फ्लश डोर दीवार के साथ लगभग एक ही लेवल पर रहता है, जिससे फ्रेम या उभरा हुआ डिजाइन कम दिखाई देता है. दीवार जैसी फिनिश और सिंपल हैंडल के साथ ये दरवाजा आसानी से छिपाया जा सकता है.

4. स्लेटेड वुडन पैनल लगाएं: लकड़ी की पतली पट्टियों वाला स्लेटेड पैनल दरवाजे को खूबसूरती से छिपा सकता है. इसे फर्श से छत तक लगाएं तो पूरा हिस्सा फीचर वॉल जैसा नजर आएगा और कमरा भी ज्यादा बंद महसूस नहीं होगा.

5. फोटो फ्रेम के बीच छिपाएं: टॉयलेट वाले हिस्से की दीवार पर फोटो, पेंटिंग या आर्ट फ्रेम की गैलरी बना सकते हैं. दरवाजे पर भी उसी तरह की फ्रेमिंग रखें, ताकि वो बाकी डेकोर में घुल-मिल जाए और सीधे नजर न आए.

6. दरवाजे पर लगाएं फुल-लेंथ मिरर: अगर आपकी गैलरी बहुत कंजस्टेड है, तो उसमें टॉयलेट के दरवाजे पर फुल-लेंथ मिरर लगाया जा सकता है. इससे दरवाजा शीशे जैसा नजर आएगा और कमरे में गहराई का एहसास भी बढ़ेगा. मिरर की फिटिंग मजबूत होना जरूरी है.

7. वॉलपेपर को दरवाजे तक ले जाएं: दीवार पर लगे वॉलपेपर का वही पैटर्न दरवाजे पर भी जारी रखें. इससे दरवाजा दीवार का ही हिस्सा लगेगा. हल्के और छोटे पैटर्न इस काम के लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे.

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8. स्टोरेज यूनिट में शामिल करें: टॉयलेट के आसपास कैबिनेट या स्टोरेज यूनिट बनाकर दरवाजे को भी उसी डिजाइन का हिस्सा बनाएं. एक जैसी फिनिश रखने से दरवाजा छिप जाएगा और आपको किताबें, पौधे या डेकोर रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह भी मिलेगी.

9. लंबा वुडन डोर लगाएं: लंबा और सिंपल वुडन डोर टॉयलेट एंट्री के बजाय इंटीरियर फीचर जैसा दिख सकता है. इसे आसपास के वुडन डेकोर से मैच करें और भारी हार्डवेयर से बचें. इससे पूरा लुक साफ और प्रीमियम लगेगा.

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