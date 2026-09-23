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अगले साल गुजरात में नहीं होगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार! अश्विनी वैष्णव ने बताया नया प्लान

अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स आयोजित करने का बचाव किया और कहा कि यह समारोह भारत भर के पर्यटन स्थलों पर आयोजित किया जाएगा.

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अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया? (Photo: X/ DD News)
अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया? (Photo: X/ DD News)

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के आयोजन को दिल्ली के विज्ञान भवन के बजाय गुजरात की मशहूर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के पास करने पर हो रही आलोचना का जवाब दिया है. समारोह के दौरान इस बहस पर रिएक्शन देते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार आने वाले सालों में नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को देश भर की अलग-अलग प्रमुख पर्यटन जगहों पर ले जाने की योजना बना रही है. उन्होंने लोगों से राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सोचने का आग्रह भी किया.

वेन्यू को लेकर संकीर्ण राजनीतिक बहस छेड़ने वालों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा, 'जो लोग संकीर्ण राजनीतिक चर्चा में पड़ते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देखें. राष्ट्र सर्वोपरि, हमेशा सर्वोपरि.'

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?
अपने भाषण में वैष्णव ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रमुख पर्यटन स्थलों की पहचान करने और उनमें किए जा सकने वाले सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया. इसके बाद सरकार अगले नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह की मेजबानी के लिए एक जगह चुनेगी, जिसका मकसद उस जगह को बढ़ावा देना और राज्य में पर्यटन को बढ़ाना होगा.

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उन्होंने कहा, 'मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील करता हूं कि वे अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से किसी एक को चुनें और हमें बताएं कि वे उसमें क्या सुधार करेंगे. फिर आपकी चुनी हुई जगह को चुना जाएगा और हम नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का अगला दौर उसी जगह पर आयोजित करेंगे.'

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उन्होंने कहा कि सरकार अवॉर्ड्स समारोह का इस्तेमाल इन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती है. उन्होंने कहा, 'हम देश की कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन जगहों पर जाने के लिए इस तरीके को अपनाएंगे. जब फिल्में और फिल्म निर्माता वहां जाएंगे तो उन जगहों का अपने आप प्रचार-प्रसार होगा.'

जगह बदलने को लेकर हुआ विवाद
समारोह की जगह बदलने की घोषणा के बाद, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इसकी आलोचना की, जबकि शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कलाकारों से समारोह का बहिष्कार करने की अपील की.

फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया भी इस फैसले से खुश नहीं थे. उन्होंने तर्क दिया कि कई अन्य राज्यों और शहरों का भारतीय सिनेमा के साथ ज्यादा मज़बूत ऐतिहासिक संबंध है, तो फिर गुजरात ही क्यों?

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में भारतीय सिनेमा की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ममूटी, कार्तिक आर्यन, यामी गौतम और धनुष जैसे प्रमुख नामों ने शीर्ष सम्मान हासिल किए.

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