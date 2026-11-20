सोना खरीदते समय हर कोई चाहता है कि उसे पूरे पैसे के बदले शुद्ध सोना मिले. इसके लिए लोग ज्वेलरी खरीदने से पहले हॉलमार्क देखते हैं और दुकानों पर लगी मशीन से सोने की शुद्धता भी चेक करवाते हैं. लेकिन सोचिए, अगर सोने में कोई ऐसी धातु मिला दी जाए, जिसे सामान्य जांच मशीन भी ठीक से पहचान न पाए, तो क्या होगा? हाल ही में सोने में मिलावट को लेकर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने ज्वेलरी की शुद्धता जांचने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोने में रेनियम (Rhenium) नाम का पाउडर मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का तरीका सामने आया है. दावा है कि इस पाउडर को सोने में मिलाने के बाद भी कुछ सामान्य जांच मशीनें उसकी शुद्धता ज्यादा बता सकती हैं. राजस्थान के जोधपुर में किए गए एक प्रयोग में इस तरह की मिलावट का मामला सामने आया. हैरानी की बात यह रही कि जांच में गहने को 22 कैरेट का बताया गया, जबकि उसमें असली सोने की मात्रा इससे काफी कम निकली.

हालांकि, इस एक प्रयोग से यह साबित नहीं होता कि देशभर की ज्वेलरी दुकानों पर बड़े पैमाने पर रेनियम मिलाकर सोना बेचा जा रहा है. आइए समझते हैं कि आखिर रेनियम क्या है, इसे सोने में मिलाने से क्या होता है और ग्राहक खरीदारी करते समय कैसे सावधान रह सकते हैं.

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क्या है रेनियम पाउडर, जिसे लेकर हो रही चर्चा?

रेनियम एक दुर्लभ धातु है, जिसका इस्तेमाल कई औद्योगिक कामों में किया जाता है. इसका इस्तेमाल खासतौर पर ऐसे उपकरणों और मिश्र धातुओं में होता है, जिन्हें बहुत ज्यादा तापमान और दबाव सहना पड़ता है. इस धातु की एक खास बात इसका ज्यादा घनत्व यानी डेंसिटी है. शुद्ध सोने का घनत्व करीब 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि रेनियम का घनत्व करीब 21 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है.

यही वजह है कि सोने में रेनियम मिलाने को लेकर चिंता जताई जा रही है. इसे मिलाने से गहने का वजन बढ़ सकता है, लेकिन वजन बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसमें सोने की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई है. आसान भाषा में समझें तो ग्राहक गहने के कुल वजन के हिसाब से पैसे देता है, लेकिन अगर उसमें सोने की जगह कोई दूसरी भारी धातु मिली हुई है, तो उसे उतनी मात्रा में असली सोना नहीं मिल रहा होता है.

जोधपुर में कैसे हुआ मिलावट का खुलासा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान एक ज्वेलर की मदद से रेनियम पाउडर मिलाकर गहना तैयार किया गया. इस प्रयोग में सबसे पहले 7.830 ग्राम शुद्ध सोने में 1 ग्राम रेनियम पाउडर मिलाया गया. इस तरह मिश्रण का कुल वजन 8.830 ग्राम हो गया. इसके बाद गहने को 22 कैरेट का बनाने के लिए इसमें दूसरी धातु भी मिलाई गई.

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तैयार गहने का कुल वजन 9.580 ग्राम बताया गया

इसके बाद इस गहने को अलग-अलग जांच केंद्रों और ज्वेलरी शोरूम में शुद्धता जांचने के लिए ले जाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, एक हॉलमार्किंग सेंटर ने इसे 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता का मार्क दे दिया. यही नहीं, एक शोरूम की मशीन ने गहने में 93.70 फीसदी सोना, 5.39 फीसदी चांदी और 0.90 फीसदी तांबा बताया. इसमें रेनियम की मौजूदगी नहीं दिखाई गई.

लेकिन प्रयोग में इस्तेमाल की गई असली सोने की मात्रा के आधार पर जब गणना की गई, तो गहने में सोने की वास्तविक मात्रा करीब 81.7 फीसदी निकली. यानी इसकी शुद्धता करीब 20 कैरेट के आसपास बैठती थी, जबकि इसे 22 कैरेट बताया गया था.

मशीन सोने में मिलावट क्यों नहीं पकड़ पाई?

आमतौर पर ज्वेलरी की दुकानों और जांच केंद्रों पर सोने की शुद्धता पता करने के लिए XRF मशीन का इस्तेमाल किया जाता है. यह मशीन एक्स-रे फ्लोरेसेंस तकनीक पर काम करती है. आसान भाषा में समझें तो यह मशीन गहने पर एक्स-रे डालकर उसकी सतह पर मौजूद धातुओं की पहचान करती है. इसके बाद मशीन बताती है कि उसमें सोना, चांदी, तांबा और दूसरी धातुएं कितनी मात्रा में हैं.

लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं. XRF मशीन मुख्य रूप से गहने की ऊपरी सतह की जांच करती है. अगर किसी गहने के अंदर और बाहर धातुओं की मात्रा अलग-अलग है, तो केवल सतह की जांच से उसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती. यही वजह है कि सिर्फ मशीन पर दिखाई गई रीडिंग को हर स्थिति में गहने की पूरी शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए.

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हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर XRF मशीन रेनियम को पकड़ने में नाकाम रहती है. मशीन की तकनीक, उसकी कैलिब्रेशन और जांच के तरीके के आधार पर नतीजे बदल सकते हैं.

क्या हॉलमार्क वाला सोना भी हो सकता है नकली?

हॉलमार्किंग का मकसद सोने की शुद्धता और उसकी पहचान को प्रमाणित करना है. भारत में BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग की व्यवस्था देखता है. सोने की ज्वेलरी पर BIS का निशान, शुद्धता का नंबर और HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है.

लेकिन किसी गहने पर हॉलमार्क देखकर ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. अगर किसी गहने की शुद्धता को लेकर शक है, तो उसकी दोबारा जांच कराई जा सकती है. BIS की गाइडलाइंस के मुताबिक, XRF जांच के अलावा फायर असे (Fire Assay) जैसी तकनीक से भी सोने की मात्रा का पता लगाया जा सकता है. फायर असे में गहने का एक छोटा हिस्सा लेकर उसकी जांच की जाती है. यह एक ऐसी विधि है जिसे सोने की वास्तविक मात्रा जानने के लिए काफी विश्वसनीय माना जाता है.

सोना खरीदते समय ग्राहक कैसे रहें सावधान?

अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर मिलावट और धोखाधड़ी के खतरे को कम कर सकते हैं.

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BIS हॉलमार्क जरूर देखें

सोना खरीदते समय गहने पर BIS का निशान, कैरेट की शुद्धता और छह अंकों वाला HUID नंबर जरूर चेक करें.

BIS Care App पर HUID जांचें

BIS Care App के जरिए गहने का HUID नंबर डालकर उसकी जानकारी देख सकते हैं. इससे गहने की शुद्धता, ज्वेलर और हॉलमार्किंग सेंटर से जुड़ी जानकारी मिल सकती है.

पक्का बिल जरूर लें

ज्वेलरी खरीदते समय दुकानदार से पूरा बिल लें. बिल में गहने का वजन, सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज और दूसरे शुल्क की जानकारी होनी चाहिए.

शक होने पर दोबारा जांच करवाएं

अगर आपको लगता है कि गहने की शुद्धता सही नहीं है, तो किसी BIS से मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र (Assaying and Hallmarking Centre - AHC) पर उसकी जांच करवा सकते हैं. दुकान पर मशीन से जांच करवाना उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर कोई गंभीर संदेह है तो अधिक विश्वसनीय टेस्टिंग मेथड से पुष्टि कराना बेहतर है.

क्या करें अगर हॉलमार्क वाला सोना भी कम शुद्ध निकले?

BIS के नियमों के मुताबिक, अगर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की जांच में उसकी शुद्धता पर अंकित शुद्धता से कम पाई जाती है, तो ग्राहक मुआवजे का हकदार हो सकता है. BIS के उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों के तहत शुद्धता में कमी के आधार पर गणना की गई रकम का दो गुना और जांच शुल्क देने का प्रावधान है. इसके लिए ग्राहक BIS से मान्यता प्राप्त जांच केंद्र में गहने की जांच करवा सकता है और रिपोर्ट के आधार पर शिकायत कर सकता है. इसलिए अगली बार जब भी सोना खरीदने जाएं, तो सिर्फ चमक और वजन देखकर फैसला न करें. हॉलमार्क, HUID और पक्के बिल को जरूर चेक करें.

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