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जॉर्डन के आसमान में दिखी तेज रोशनी, गुजरता दिखा प्रोजेक्टाइल, फिर बजने लगे साइरन

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन के आसमान में दिखी हलचल दिखी है. इजरायल के इलात में एक चश्मदीद ने जॉर्डन की तरफ जाता हुआ तेज रफ्तार प्रोजेक्टाइल देखा.

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मध्य-पूर्व में तवान के बीच जॉर्डन में संदिग्ध प्रोजेक्टाइल दिखा.
मध्य-पूर्व में तवान के बीच जॉर्डन में संदिग्ध प्रोजेक्टाइल दिखा.

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन के आसमान में मंगलवार रात एक ऐसा मंजर दिखाई दिया, जिससे लोग खौफ में आ गए. इजरायल के इलात से एक शख्स ने जॉर्डन की दिशा में आसमान से गुजरता हुआ एक प्रोजेक्टाइल देखा. चश्मदीद ने बताया कि इसके बाद जमीन के पास तेज रोशनी चमकती नजर आई. फिर कुछ ही देर में जॉर्डन में सायरन बजने की खबर सामने आई.

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव तेजी से बढ़ रहा है. जॉर्डन की सेना के मुताबिक, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों इंटरसेप्ट किया जिसमें से 10 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि तीन मिसाइलें आबादी वाले इलाकों से दूर गिरीं. इस हमले में अभी तक किसी बड़े पैमाने पर जन हानि की कोई खबर नहीं है.

रॉयटर्स के मुताबिक,  इसके लिए वहां मौजूद इमारतों और पेड़ों का मिलान पुराने रिकॉर्ड और सैटेलाइट तस्वीरों से किया गया. साथ ही मेटाडेटा और प्रोजेक्टाइल देखे जाने से जुड़ी ऑफिशियल रिपोर्ट्स से भी घटना और जगह की पुष्टि हुई. 

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आपको बता दें कि अमेरिका ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ईरान में IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए है. इसके बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई.  बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच शांति के बाद तनाव फिर बढ़ा है. अमेरिका ने ईरान की IRGC पर होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले की कोशिश का आरोप लगाया है.

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इसके बाद हमलों का सिलसिला शुरू हुआ. अब जॉर्डन के आसमान में दिखाई दिया यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि अमेरिका-ईरान टकराव का असर एक बार फिर पड़ोसी देशों तक भी पहुंच रहा है. जॉर्डन पहले भी क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान मिसाइलों और ड्रोन को अपने हवाई क्षेत्र में इंटरसेप्ट कर चुका है. ऐसे में  जॉर्डन के आसमान में दिखी यह हलचल पूरे मध्य-पूर्व में बढ़ती बेचैनी की तस्वीर दिखाती है. 

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