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How To Clean Shoes Easily: जूते कितने भी गंदे हों, घर में रखी ये 3 देसी चीजें मिनटों में कर देंगी साफ! बदबू भी होगी दूर

How To Clean Shoes Easily: गंदे जूतों पर लगे दाग-धब्बों और पसीने की बदबू से परेशान हैं? महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं. बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और टूथपेस्ट जैसी घर में मौजूद 3 चीजों से जूतों की गंदगी और बदबू आसानी से कम की जा सकती है. जानिए इनके इस्तेमाल का आसान तरीका.

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गंदे जूते चमकाने के लिए टूथपेस्ट बहुत काम आ सकता है. (Photo: ITG)
गंदे जूते चमकाने के लिए टूथपेस्ट बहुत काम आ सकता है. (Photo: ITG)

How To Clean Shoes Easily: ज्यादा लोग जूते रोजाना पहनते हैं. जूते रोज पहनने से उनपर धूल-मिट्टी लगती है. इसके साथ ही उनमें पसीना और गंदगी भी जमा होती है. ये होना बहुत ही आम बात है. खासकर सफेद स्नीकर्स या कैनवास के जूतों पर थोड़ी सी गंदगी भी साफ नजर आने लगती है. ऊपर से जूतों में आने वाली पसीने की बदबू अलग परेशान करती है. ऐसे में कई लोग जूते साफ करने के लिए महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं है.

आपकी रसोई और बाथरूम में रखी कुछ आम चीजें जूतों की सफाई में काफी काम आ सकती हैं. इनकी मदद से जूतों पर लगे दाग-धब्बे, धूल-मिट्टी और बदबू को काफी हद तक कम किया जा सकता है. जी हां, जूतों को साफ-सुथरा और स्मेल फ्री रखने के लिए कुछ घरेलू चीजें भी आपकी मदद कर सकती हैं. तो अगली बार जूते गंदे हों तो उन्हें फेंकने या महंगे क्लीनर खरीदने से पहले ये आसान देसी तरीके जरूर आजमाएं.

1. बेकिंग सोडा से हटाएं दाग और बदबू: बेकिंग सोडा जूतों की सफाई के लिए काफी काम की चीज है. ये जूतों पर जमी हल्की गंदगी और दाग को ढीला करने में मदद करता है. साथ ही जूतों के अंदर आने वाली बदबू को भी कम कर सकता है.

इसके लिए करीब 3 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इसे पुराने टूथब्रश की मदद से जूते के गंदे हिस्से पर लगाएं. करीब 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर साफ पानी से धो लें.

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अगर जूतों से सिर्फ बदबू आ रही है, तो रात में थोड़ा सा बेकिंग सोडा जूते के अंदर डालकर छोड़ सकते हैं. सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़कर बेकिंग सोडा निकाल दें. बेकिंग सोडा जूतों की बदबू को सोख लेता है. 

2. सफेद सिरका करेगा गंदगी और बदबू की छुट्टी: इस लिस्ट में अगला नाम सफेद सिरके का है. सफेद सिरका भी जूतों की सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर जूतों के अंदर पसीने और बैक्टीरिया की वजह से आने वाली बदबू को कम करने में ये मददगार हो सकता है.

इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर एक स्प्रे तैयार करें. इसे जूते के गंदे हिस्से पर हल्का स्प्रे करें. इसके बाद मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें और गीले कपड़े से साफ कर दें. ये तरीका खासतौर पर जूते के अंदर की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पसीने की वजह से बदबू ज्यादा जमा होती है.

3. सफेद टूथपेस्ट से चमकाएं जूतों के सोल: अगर सफेद जूतों के सोल पर काले निशान पड़ गए हैं या कैनवास पर दाग दिखाई दे रहे हैं, तो सफेद टूथपेस्ट काम आ सकता है. लेकिन इस बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसके लिए सादा सफेद, नॉन-जेल टूथपेस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है. 

दाग वाली जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और पुराने टूथब्रश से गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से रगड़ें. इसे करीब 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ दें. कलर्ड जेल वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे जूतों पर रंग के निशान पड़ सकते हैं.

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ज्यादा गंदे जूतों के लिए ऐसे करें सफाई
अगर जूते काफी समय से साफ नहीं किए हैं और उन पर गंदगी जम गई है, तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक चम्मच बेकिंग सोडा में एक चम्मच सफेद सिरका और थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे जूते पर लगाकर पुराने टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. पेस्ट को सूखने दें और फिर जूते पर बचा हुआ पेस्ट ब्रश से साफ कर दें.

हर जूते पर ये नुस्खे आजमाना सही नहीं
एक जरूरी बात का ध्यान रखें. हर जूते का मटेरियल अलग होता है, इसलिए किसी भी नुस्खे को पूरे जूते पर लगाने से पहले छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट कर लें.

लेदर के जूतों को ज्यादा पानी में भिगोने से बचें. वहीं, साबर यानी स्यूड जूतों पर गीला पेस्ट या पानी लगाने के बजाय सूखे ब्रश से सफाई करना बेहतर है. रंगीन या महंगे जूतों पर भी पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

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