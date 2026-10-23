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होर्मुज में तेल सप्लाई रोके जाने का दावा! ईरान ने धमकाया, जहाजों पर हमले के बाद तनाव

ईरान की आईआरजीसी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में कथित तेल तस्करी कर रहे 4 टैंकरों पर कार्रवाई की. इसके बाद नियम नहीं मानने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई, जबकि तस्करी दोबारा शुरू होने पर ज्यादा सख्त जवाब की चेतावनी दी गई.

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होर्मुज में बीते दिनों जहाजों पर हमले हुए थे. (File Photo: ITG)
होर्मुज में बीते दिनों जहाजों पर हमले हुए थे. (File Photo: ITG)

होर्मुज स्ट्रेट में तेल तस्करी के आरोपों को लेकर ईरान ने सख्त रुख अपनाया है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के करीबी एक सूत्र के मुताबिक, समुद्री नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों ने अपनी आवाजाही रोक दी है. प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम जहाजों की मदद करने वाले नेविगेशन सिस्टम को नष्ट किए जाने और तेल टैंकरों पर हमलों के बाद उठाया गया है.

प्रेस टीवी के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि गुरुवार रात एक और टैंकर को नष्ट किए जाने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है. इससे पहले तीन तेल टैंकरों पर हमले किए गए थे. ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी IRGC नौसेना के करीबी एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले ऐसे जहाजों का रास्ता रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज में धधक रहे 7 तेल टैंकर, ईरान ने टारगेट किया या समुद्री माइंस से टकराए?

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चार टैंकरों पर हमले का दावा

IRGC नौसेना ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि चार जहाजों को निशाना बनाया गया. ईरान के मुताबिक, ये जहाज उत्तरी फारस की खाड़ी में तेल का ट्रांसफर कर रहे थे और होर्मुज स्ट्रेट से तय नियमों के खिलाफ रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे.

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IRGC ने आरोप लगाया कि अमेरिका जहाजों को प्रतिबंधित समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए बढ़ावा दे रहा है. ईरान का दावा है कि इस रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और इसके बावजूद जहाजों को वहां से ले जाने की कोशिशों के कारण समुद्री घटनाएं बढ़ रही हैं.

यह भी पढ़ें: 'होर्मुज में तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार', अराघची ने कूटनीति पर दिया जोर

दोबारा तस्करी पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी

IRGC के करीबी सूत्र ने चेतावनी दी कि अगर तेल की तस्करी दोबारा शुरू हुई तो जहाजों और उनकी मदद करने वाले तकनीकी सिस्टम को निशाना बनाकर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इन दावों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया इस इनपुट में उपलब्ध नहीं है.

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