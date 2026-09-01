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यूक्रेन में मारे गए भारतीय के पार्थिव शरीर को लाने की कोशिशें तेज, रूसी हमले में हुई थी मौत

यूक्रेन में भारत के दूतावास ने कहा है कि हमले में मारे गए भारतीय नागरिक के शव को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है. इस संबंध में दूतावास उनकी कंपनी और यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है.

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रूस के हमले में एक भारतीय की मौत हुई है. (File Photo- ITG)
रूस के हमले में एक भारतीय की मौत हुई है. (File Photo- ITG)

यूक्रेन में रूस के हमले में एक भारतीय की मौत के बाद यूक्रेन में भारत का दूतावास सक्रिय हो गया है और मृतक के परिवार को हरसंभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. भारत के दूतावास ने कहा है कि मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव मदद किया जा रहा है.

यूक्रेन में भारत के दूतावास ने कहा, "यूक्रेन में हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हमें गहरा दुख हुआ है. दूतावास पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है. हम उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इस संबंध में, दूतावास उनकी कंपनी और यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है.

इस घटना पर भारत में यूक्रेन के दूतावास ने भी संवेदना जताई है. दूतावास ने कहा है कि 1 सितंबर, 2026 को यूक्रेन पर रूस के हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक के परिवार और प्रियजनों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.

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रूस ने मंगलवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार 12 घंटे तक बमबारी की. इस हवाई हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए. भारत के लिए दुखद खबर यह है कि इस हमले में एक भारतीय भी मारा गया है. कीव पर रूस के भारी हमलों का यह लगातार छठा दिन था. 

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राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. इन हमलों में पूर्वी यूरोपीय देश के कई शहरों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें गिरीं, जिससे रिहायशी इमारतों और आम लोगों के इस्तेमाल की सुविधाओं को नुकसान पहुंचा.

ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सोमवार शाम से ही ओडेसा शहर और उसके आस-पास के इलाकों पर गाइडेड एरियल बम और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जिससे हज़ारों परिवार बिजली से वंचित हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर 12 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं."

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह "मृतक के शव को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव मदद कर रहा है."

भारतीय मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यूक्रेन में हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हमें गहरा दुख हुआ है. दूतावास पीड़ित परिवार के संपर्क में है और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है."

उन्होंने आगे कहा, "हम शव को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं. इस संबंध में दूतावास उनकी कंपनी और यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में है."

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हमलों की जानकारी देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. इन हमलों ने कीव, ओडेसा, खेरसॉन, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज्जिया, खार्किव, चेर्निहाइव, ज़ाइटॉमिर, सुमी और निप्रो इलाकों को भी निशाना बनाया. 

कीव में रेलवे डिपो पर हुए हमले में सात लोग मारे गए. 

ज़ेलेंस्की ने बताया कि बोरिस्पिल में पांच मंजिला रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा और 50 लोगों को वहां से निकाला गया जबकि शहर में चार लोगों की मौत हुई और 13 लोग घायल हुए. 

उन्होंने कहा कि अकेले कीव और उसके आसपास के इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में लगभग 350 बचावकर्मी शामिल थे. 

ज़ेलेंस्की ने कहा, "इस हमले में बड़ी संख्या में जेट-पावर्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया." उन्होंने कहा कि रिहायशी इमारतों और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. 

उन्होंने कहा कि ओडेसा और उसके आसपास के इलाकों में रूस के गाइडेड एरियल बम और ड्रोन हमले भी जारी रहे. 

रिपोर्ट के अनुसार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, जेट-पावर्ड ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने के हमलों ने कीव और आठ अन्य इलाकों को निशाना बनाया. इन हमलों में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे; यह हमला ठीक उसी समय हुआ जब मंगलवार को लाखों यूक्रेनी स्कूली बच्चे नए स्कूल सत्र के लिए क्लास में लौटे थे.

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