मॉल में नौकरी, बॉय कट बाल और मुंहबोले भाई का घर आना... पिता और चाचा ने घोंटा 21 साल की बेटी नंदिनी का गला, मौत

Gwalior News: डबरा के पतरियापुरा गांव में 21 साल की नंदिनी यादव की हत्या का मामला सामने आया है. मृतका की मां सुमन यादव ने अपने पति भगवान दास यादव और देवर संतोष यादव पर आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है, जबकि चाचा के फरार होने की बात सामने आई है.

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मृतका की मां के मुताबिक, नंदिनी कुछ समय पहले कर्नाटक के एक मॉल में नौकरी करती थी और रक्षा बंधन पर गांव आई थी. नंदिनी के साथ उसके मुंहबोले भाई मनमोहन के घर आने और उसे घर में रखने को लेकर पिता और परिवार के कुछ लोगों को आपत्ति थी. इसी बात को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. नंदिनी के कर्नाटक में नौकरी करने को लेकर भी परिवार में नाराजगी की बात सामने आई है.

कपड़े और सामान लेने दूसरे मकान में गई थी नंदिनी

आरोप है कि सोमवार को नंदिनी कपड़े और सामान रखने के लिए दूसरे मकान में गई थी. वहां उसके पिता, चाचा और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे. इसी दौरान विवाद हुआ. मां का आरोप है कि विवाद के बाद रस्सी से नंदनी का गला घोंट दिया गया. इसके बाद मां और बहन नंदिनी को अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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छोटे भाई-बहन को भी मारने की कोशिश का आरोप

नंदिनी की मां ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद उसके छोटे बेटे और बेटी को भी मारने की कोशिश की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी पिता भगवान दास यादव को हिरासत में लिया है, जबकि चाचा संतोष यादव के फरार होने की बात सामने आई है.

बॉय कट बाल रखने पर भी आपत्ति का आरोप

परिवार की ओर से नंदिनी के बॉय कट बाल रखने को लेकर भी आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, पुलिस जांच में यह साफ होना बाकी है कि नंदिनी की मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या थी और वारदात में कौन-कौन शामिल था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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